恒隆：ESG成內地商廈吸外資關鍵

奢侈品牌重視可持續發展

同時，他表示旗下商場許多零售品牌租戶，尤其是奢侈品牌，對可持續發展的投入相當認真，只是不會高調宣傳。恒隆於2023年12月推出「Changemakers 計劃」，旨在與租戶共同推動可持續發展。他透露，該計劃目前已有逾20個品牌參與，佔可租賃面積的11%。

談及可持續發展對股東的影響，他指出，短期內提高能源效率能即時減少支出，提升收益，甚至影響公司估值。不過，部分投資無法在短期內回收，需從長遠視角考量。例如，部分歐洲投資者關注若物業能源效率過低，租戶可能因相關壓力而不願簽約；企業若能展現ESG承諾，不僅較易獲得可持續金融資源，也能吸引重視可持續發展的年輕人才加入公司。

針對中國現時集中發展經濟或影響ESG推動步伐，Haffner表示，當前市場更關注經濟與財務可持續性，這對ESG發展帶來挑戰，但他強調：「我們現在播下的種子，可能會在5到10年後開花結果。有些計劃或許會放緩，但我們前進的方向不會改變。」他續稱，公司內部最近決定對某項新倡議進行「軟啟動」（soft launch），避免操之過急，但仍維持長遠發展計劃。

伙低碳建材供應商減排放

恒隆上月發布房地產行業減排討論文件，採用超過內外1000組數據，建立詳細減碳模型，分析未來建築活動對排放的影響。他表示，假設2030年後無新建設，現有物業排放將快速下降；但若有新建設，建築材料的排放挑戰便會浮現。因此，恒隆在報告中設計了「深綠」（Dark Green）與「淺綠」（Light Green）兩種情境。研究顯示，在「深綠」情境下，即使建築面積擴張幅度為「淺綠」方案的兩倍，碳排放仍可維持在較低水平，意味在負責任的規劃下，公司仍可擴展業務。例如，鋼鐵、混凝土和鋁是主要排放來源，恒隆透過與低碳材料供應商合作，以降低碳排放。

明報記者 黃志偉 北京報道