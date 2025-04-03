moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

恒隆：ESG成內地商廈吸外資關鍵

標籤：經濟

【明報專訊】近年來各行業紛紛制定減碳路徑，恒隆地產（0101）副董事（可持續發展）John Haffner接受媒體訪問時指出，ESG （環境、社會和管治）在中國內地的辦公樓市場已成競爭優勢，特別是歐洲跨國企業選址時，ESG表現往往成為關鍵因素，「這類可持續發展的附加價值，能在談判中傾斜天平。」 

奢侈品牌重視可持續發展

同時，他表示旗下商場許多零售品牌租戶，尤其是奢侈品牌，對可持續發展的投入相當認真，只是不會高調宣傳。恒隆於2023年12月推出「Changemakers 計劃」，旨在與租戶共同推動可持續發展。他透露，該計劃目前已有逾20個品牌參與，佔可租賃面積的11%。

談及可持續發展對股東的影響，他指出，短期內提高能源效率能即時減少支出，提升收益，甚至影響公司估值。不過，部分投資無法在短期內回收，需從長遠視角考量。例如，部分歐洲投資者關注若物業能源效率過低，租戶可能因相關壓力而不願簽約；企業若能展現ESG承諾，不僅較易獲得可持續金融資源，也能吸引重視可持續發展的年輕人才加入公司。

針對中國現時集中發展經濟或影響ESG推動步伐，Haffner表示，當前市場更關注經濟與財務可持續性，這對ESG發展帶來挑戰，但他強調：「我們現在播下的種子，可能會在5到10年後開花結果。有些計劃或許會放緩，但我們前進的方向不會改變。」他續稱，公司內部最近決定對某項新倡議進行「軟啟動」（soft launch），避免操之過急，但仍維持長遠發展計劃。

伙低碳建材供應商減排放

恒隆上月發布房地產行業減排討論文件，採用超過內外1000組數據，建立詳細減碳模型，分析未來建築活動對排放的影響。他表示，假設2030年後無新建設，現有物業排放將快速下降；但若有新建設，建築材料的排放挑戰便會浮現。因此，恒隆在報告中設計了「深綠」（Dark Green）與「淺綠」（Light Green）兩種情境。研究顯示，在「深綠」情境下，即使建築面積擴張幅度為「淺綠」方案的兩倍，碳排放仍可維持在較低水平，意味在負責任的規劃下，公司仍可擴展業務。例如，鋼鐵、混凝土和鋁是主要排放來源，恒隆透過與低碳材料供應商合作，以降低碳排放。

明報記者 黃志偉 北京報道