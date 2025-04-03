moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

彭博：港退市後交易擬允散戶參與 設莊家制 不可籌集新資金

標籤：經濟

【明報專訊】現時在港退市證券並無替代交易平台，意味在長時間停牌後被取消上市地位的發行人股東失去退出機會。財政司長陳茂波早前在《財政預算案》表明會研究設立退市後場外交易機制。彭博社昨報道，香港正起草有關規則，初步構思將允許散戶參與，並設莊家制，但不會允許新上市及籌集新資金。

明報記者

港交所（0388）去年12月就本港應否設立場外交易市場，包括是否應開放予公眾投資者等諮詢市場意見。彭博社引述消息稱，港交所和監管機構在與市場參與者進行初步諮詢後，正在制定場外交易市場藍圖，為尋求出售的投資者提供退出渠道。初步藍圖將容許散戶參與，並讓莊家參與配對訂單，以應對流動性不足的問題。但與美國的模式不同，該市場不允許籌集任何新資金，亦不會允許新股上市、交易從其他主要交易所退市的股票，也不會提供重返主板的途徑。不過，隨着平台的成熟，將來可能會尋求擴展至非上市證券的更多功能。

「買者自負」模式 限股份推介

此外，該市場亦正考慮採用「買者自負」模式，並限制任何股份推介行為，經紀商如主動建議投資者，需承擔責任。鑑於港交所的法定壟斷地位，場外交易市場很可能由港交所經營，但預計不會帶來利潤。報道指出，估值總計超過190億元的公司今年面臨除牌風險，原因包括未能公布業績或未能維持公眾持股量等而需長期停牌。包括中國恒大（3333）等至少8隻內房股。根據港交所資料，今年以來，主板除牌公司由2月底的6家，增至3月底的17家，包括7家的上市地位按《上市規則》除牌程序予以取消，以及9家自願撤回上市地位，如私有化等（見表1）。另有53家主板長期停牌公司，即停牌3個月或以上（見表2）。

港交所發言人表示，正研究設立場外交易市場，以便投資者交易已除牌企業的證券。證監會發言人表示，港交所正研究收到的意見，制定提案過程尚處於非常早期階段，故仍未制定一致的立場。

香港資本市場專業人員協會及香港上市公司商會早前已表態支持，證券業協會亦一直提倡有關建議。不過，證券及期貨專業總會認為，退市股票多因重大問題被除牌，其價值已大幅縮水甚至歸零，場外交易雖提供平台，但買方需求可能極低，導致價格嚴重低估，投資者實際回收金額有限。