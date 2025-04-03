致豐轉用泰廠房出口零件應對美關稅

梁德豪指出，去年上半年EMS業務客戶需要去庫存後，今年訂單持續上升。現時歐洲、美國市場佔致豐EMS業務收入約88%及7%比重。受到美國加徵關稅影響，他表示集團會由未受美國關稅覆蓋的泰國廠房發貨，並維持美國市場於現有EMS業務收入的比重。由於集團產品屬高端製品，客人不易尋求替代品，故毋須對美國客戶減價。同時集團採用FOB（船上付貨）模式運作，由客人自付關稅，影響不大。

另外，致豐在中亞推進新能源業務，當中包括在哈薩克140個油站建設充電站、儲能、廣告屏業務。梁指出，每個充電站投資約20萬至30萬元，日後視乎現金流情况而推動電商，料阿拉木圖的3個充電站在3年內取得盈利。

至於集團於烏茲別克建無人駕駛卡車組裝廠項目，集團佔股35%，項目總投資2000萬美元，將續招徠投資者。目前集團亦分別於印尼及泰國洽商發展新能源業務，梁德豪預期所需資本不大，集團淨持現金1.3億元，足以應付。