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Tesla首季交付量挫13% 見3年低 馬斯克據報或離開DOGE 股價午夜前升逾3%

【明報專訊】特斯拉（Tesla）（美：TSLA）因其行政總裁馬斯克參與政治而處於風口浪尖之際，該品牌第一季交付量按年急跌13%至336,681輛，按季跌幅更達32%，遠遜於分析師預期介乎36萬至37萬輛的季度交付量，是接近3年的季度新低。內地乘聯會最新公布的數據亦顯示，Tesla 3月來自上海超級工廠的批發銷量（包含中國市場銷售及出口數據），按年跌11.5%至78,828輛，是連續第6個月按年下跌。不過由於升級版Model Y在2月底開始交付，上海超級工廠3月的批發銷量已較2月回升1.6倍。

不過由於有消息稱，馬斯克可能快將離開美國政府效率部（DOGE），Tesla股價午夜前升逾3%。市場等待美國總統特朗普凌晨公布對等關稅，美股三大指數早段窄幅上落。

首季產量按年跌16%

受馬斯克的政治爭議行為影響，Tesla第一季在歐美面臨持續不斷的抗議潮、消費者抵制，以至展廳被刑事破壞等挑戰。加上Tesla部分廠房按計劃關閉，讓生產線升級，以生產受歡迎的新版Model Y，令季度的產量及交付量減少。Tesla首季生產了362,615輛電動車，按年跌16%。以往一直看好Tesla的Wedbush證券分析師艾夫斯（Dan Ives）形容，這是Tesla的「分岔路口時刻」，雖早料到第一季交付量將會疲軟，但這些數據很差，每個指標都是一場災難，品牌危機是箇中關鍵。

馬斯克率領的DOGE為聯邦政府大舉裁員等措施，令Tesla品牌成為部分美國消費者的杯葛對象。與此同時，馬斯克又插手歐洲政治，在德國選舉中為反移民的極右另類選擇黨（AfD）站台，也導致Tesla在歐洲銷量大跌。根據EU-EVs.com追蹤的數據，在歐洲15國，Tesla第一季市佔率跌至9.3%，相比去年同期為17.9%。在德國，該品牌第一季市佔率更暴跌至4%，去年同期為16% 。

德首季市佔率急跌12百分點

當前Tesla在全球汽車市場的影響力開始減弱，大量電動車品牌及新車型，與Tesla日漸老化的產品線激烈競爭。小鵬（9868）、零跑（9863）等造車新勢力3月銷量按年大增。根據乘聯會數據，3月內地新能源乘用車廠商批發銷量達114萬輛，按年及按月均有37%升幅。今年首季，內地新能源車累積批發銷量達286萬輛，按年升43%。

（綜合報道）

[國際金融]