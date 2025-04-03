應對特朗普政府貿易談判 發改委擬限企業在美投資

中資購買美債等暫未受影響

知情人士稱，暫未知發改委暫停處理對美投資申請的原因，也不清楚這暫停措施將持續多久。中方此前曾因擔心國家安全及資本外流，對一些海外投資實施限制，最新措施反映中美之間的緊張形勢嚴峻。雖然最新限制主要針對企業在美國的投資，但對於那些尋求將生產線轉移海外，以避過美國關稅的企業，新措施將帶來更大不確定性。

此外，彭博社引述知情人士稱，全球最大零售商沃爾瑪（美：WMT）的管理層，上月被中國商務部等有關部門約談後，仍繼續向中國供應商施壓，爭取供應商在美國每次增加關稅後減價10%，基本上是要求中國供應商承擔所有新增的關稅。

彭博社稱，即使被中方約談，又被央視網「玉淵譚天」警告倘堅持壓價恐面臨嚴重後果，沃爾瑪仍未改變立場，堅持向供應商壓價，反映中國企業面臨的困境。美國總統特朗普繼2月初向中國貨品加徵10%關稅後，於3月又再上調關稅10%。

沃爾瑪續向華供應商施壓

要求每次增關稅後減價10%

隨着特朗普政府周四凌晨起對美國主要貿易伙伴實施對等關稅，美國對中國的關稅料將進一步提升。知情人士稱，一些中國製造商認為，難以滿足沃爾瑪要求在每次提升關稅後減價10%的要求。

沃爾瑪發言人表示，與供應商的溝通目標，是為了向消費者提供較低價格，未來將與供應商密切合作，尋找最佳解決方法。大型零售商Target（美：TGT）和Costco（美：COST）等表示，關稅可能會導致價格上漲，將與供應商合作應對。行業分析師預計，由服裝到家居用品等貨品，將特別受到針對中國的關稅影響。

消息稱，沃爾瑪與供應商討價還價，涵蓋所有產品類別，並非僅限於原產國。價格談判的性質與階段，因供應商而異。「玉淵譚天」上月批評沃爾瑪要求中國供應商賠本做生意，警告其若一意孤行，等待沃爾瑪的就「不只是約談」。但自此以後，中方並未對沃爾瑪表達不滿，可能因此令沃爾瑪態度強硬。

除對等關稅以外，美方對汽車加徵的25%關稅亦將於周四（3日）生效。至於向關鍵汽車零件徵收的25%關稅，最遲將在5月3日實施。特朗普已警告，稍後將對製藥及半導體行業加徵關稅。

（綜合報道）

[國際金融]