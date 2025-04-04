moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

高盛：內地經濟增長有下行風險

【明報專訊】與2018年美國首輪關稅只針對中國不同，是次美國向全球貿易伙伴皆徵關稅，而且內地近年持續轉移產能至越南、泰國等地，但該等國家稅率亦增加三成至四成多，高於全球平均兩成水平，或影響內地經第三地加工向美國轉運出口。

高盛發表報告，現時估計內地今年GDP增長4.5%，已反映去季上調兩成關稅的負面影響，最新「對等關稅」料對內地今年GDP增長減少1個百分點，不過因應第一季內地增速或好過預期、寬鬆政策加碼、部分關稅在未來數月或通過談判取消等，暫時未有改變今年增長預測，但有下行風險。

高盛指出，美國上季上調內地關稅，料降低內地GDP增長0.7個百分點。至於內地轉運出口，該行假設去年內地有7%對美國出口由第三地轉運，若然全數受「對等關稅」影響，料將降低內地GDP增長1.4%，不過高盛指出，內地通過越南對美國出口僅佔內地GDP的0.1%，相信實際影響會較小。自2018年美國對中國啟動首輪加關稅措施以來，中國廠房逐漸將產能轉移至東南亞再出口以減低影響，令東盟佔中國出口額的佔比逐年提升（見圖）。

渣打：或提振內需 抵消外需損失

渣打中國宏觀經濟部主管劉潔預期，內地當局將加大政策支持力度，包括繼續提前發行債券，以恢復政府財政支出，提振國內需求，抵消外部需求損失。此外，今年稍後在現時獲批的大部分財政資源使用完畢後，將以提升官方預算赤字或以特別債券形式，增加政府債券發行。反制措施上，她表示，內地不止可採取美國商品徵收關稅，也可能針對服務貿易，甚至出售美國長期國債等措施。

2018年中美貿易戰，人民幣一度貶值約13%應對，劉潔認為人民幣貶值並非內地首選，除了美國將「貨幣操縱」列入關稅考量，人民幣大幅貶值或帶來更高關稅。她預期人民幣中間價會繼續定在7.20以下，未來數周在岸價雖受關稅和季節因素影響貶至7.344，但預計下半年將回升到7.20至7.25水平。

美國利率方面，彭博經濟研究指出，通脹同時受經濟情况、企業定價能力和美元走勢等因素以不可預測的方式相互影響，而且對等關稅存續時間也很不確定。該行預期至年底美國核心PCE通脹升至3%，將今年美國減息預期從0.75厘降至0.25厘，不過明年減息預期從0.5厘增至1厘。