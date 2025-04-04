高盛：內地經濟增長有下行風險

高盛發表報告，現時估計內地今年GDP增長4.5%，已反映去季上調兩成關稅的負面影響，最新「對等關稅」料對內地今年GDP增長減少1個百分點，不過因應第一季內地增速或好過預期、寬鬆政策加碼、部分關稅在未來數月或通過談判取消等，暫時未有改變今年增長預測，但有下行風險。

高盛指出，美國上季上調內地關稅，料降低內地GDP增長0.7個百分點。至於內地轉運出口，該行假設去年內地有7%對美國出口由第三地轉運，若然全數受「對等關稅」影響，料將降低內地GDP增長1.4%，不過高盛指出，內地通過越南對美國出口僅佔內地GDP的0.1%，相信實際影響會較小。自2018年美國對中國啟動首輪加關稅措施以來，中國廠房逐漸將產能轉移至東南亞再出口以減低影響，令東盟佔中國出口額的佔比逐年提升（見圖）。

渣打：或提振內需 抵消外需損失

渣打中國宏觀經濟部主管劉潔預期，內地當局將加大政策支持力度，包括繼續提前發行債券，以恢復政府財政支出，提振國內需求，抵消外部需求損失。此外，今年稍後在現時獲批的大部分財政資源使用完畢後，將以提升官方預算赤字或以特別債券形式，增加政府債券發行。反制措施上，她表示，內地不止可採取美國商品徵收關稅，也可能針對服務貿易，甚至出售美國長期國債等措施。

2018年中美貿易戰，人民幣一度貶值約13%應對，劉潔認為人民幣貶值並非內地首選，除了美國將「貨幣操縱」列入關稅考量，人民幣大幅貶值或帶來更高關稅。她預期人民幣中間價會繼續定在7.20以下，未來數周在岸價雖受關稅和季節因素影響貶至7.344，但預計下半年將回升到7.20至7.25水平。

美國利率方面，彭博經濟研究指出，通脹同時受經濟情况、企業定價能力和美元走勢等因素以不可預測的方式相互影響，而且對等關稅存續時間也很不確定。該行預期至年底美國核心PCE通脹升至3%，將今年美國減息預期從0.75厘降至0.25厘，不過明年減息預期從0.5厘增至1厘。