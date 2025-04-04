moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

孫宇晨：FDT涉挪用Techteryx穩定幣儲備金

標籤：經濟

【明報專訊】幣圈富豪、波場（Tron）創辦人孫宇晨指控第三方資產信託機構機構First Digital Trust（FDT）涉不當挪用穩定幣TrueUSD（TUSD）運營商Techteryx旗下穩定幣TUSD的儲備金，並稱已向本港警方報案，Techteryx已就事件入稟高院。他宣布「懸紅」5000萬美元以獎勵能提供有效幫助執法機構和知情人士。

稱已報警 兼「懸紅」5000萬美元

去年底曾以620萬美元投得用膠帶將香蕉黏在牆上的藝術作品《喜劇演員》的孫宇晨，身兼Techteryx顧問的他昨日（3日）在港召開記者會交代事件。據了解，是次事件源於Techteryx在2020年12月從TrueCoin收購穩定幣TrueUSD（TUSD）後，將5億美元儲備金交由FDT託管，但孫宇晨指出，2023年Techteryx發現FDT在未經授權下將至少4.56億美元相關儲備金轉入一間名為Aria DMCC的迪拜私人公司，而非預期中於開曼群島註冊的Aria CFF，而分別控制Aria DMCC和Aria CFF的人士實為夫妻關係，此外Aria DMCC已拒絕向Techteryx償還資金。故Techteryx上月底入稟高院，控FDT行政總裁卓君強等人以欺詐方式騙取原告及公眾逾5億美元（約39億港元）信託存款，兼就此追討賠償。

孫宇晨表示，自己收到Techteryx求助，並因擔心TUSD「爆煲」而向該公司借出約4.6億美元（約36億港元），助該公司填補相關儲備。他稱Techteryx當初選擇FDT，是因FDT在港持信託牌照，但上述事件令他再難信任類似本港持牌信託機構，他還籲本港監管機構與執法部門盡快堵塞漏洞，不過他尚未與本港證監接觸。

而就孫的呼籲，本報曾向證監會查詢，至截稿前尚未回應。

FDT：指控完全錯誤

另一邊廂，FDT出聲明反擊，稱孫宇晨上述指控毫無根據、事實完全錯誤。該平台指其自身僅是中介，所有資產部署都嚴格按Techteryx的書面指示，並有相關紀錄為證。就Techteryx要求贖回其儲備金一事，FDT表示，Aria（未指明是Aria CFF或Aria DMCC）已就TrueCoin與Techteryx之間的收購交易，以及Techteryx最終實控人的身分問題表達關注，但Techteryx至今仍拒絕提供Aria所要求的資訊。