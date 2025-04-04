孫宇晨：FDT涉挪用Techteryx穩定幣儲備金

稱已報警 兼「懸紅」5000萬美元

去年底曾以620萬美元投得用膠帶將香蕉黏在牆上的藝術作品《喜劇演員》的孫宇晨，身兼Techteryx顧問的他昨日（3日）在港召開記者會交代事件。據了解，是次事件源於Techteryx在2020年12月從TrueCoin收購穩定幣TrueUSD（TUSD）後，將5億美元儲備金交由FDT託管，但孫宇晨指出，2023年Techteryx發現FDT在未經授權下將至少4.56億美元相關儲備金轉入一間名為Aria DMCC的迪拜私人公司，而非預期中於開曼群島註冊的Aria CFF，而分別控制Aria DMCC和Aria CFF的人士實為夫妻關係，此外Aria DMCC已拒絕向Techteryx償還資金。故Techteryx上月底入稟高院，控FDT行政總裁卓君強等人以欺詐方式騙取原告及公眾逾5億美元（約39億港元）信託存款，兼就此追討賠償。

孫宇晨表示，自己收到Techteryx求助，並因擔心TUSD「爆煲」而向該公司借出約4.6億美元（約36億港元），助該公司填補相關儲備。他稱Techteryx當初選擇FDT，是因FDT在港持信託牌照，但上述事件令他再難信任類似本港持牌信託機構，他還籲本港監管機構與執法部門盡快堵塞漏洞，不過他尚未與本港證監接觸。

而就孫的呼籲，本報曾向證監會查詢，至截稿前尚未回應。

FDT：指控完全錯誤

另一邊廂，FDT出聲明反擊，稱孫宇晨上述指控毫無根據、事實完全錯誤。該平台指其自身僅是中介，所有資產部署都嚴格按Techteryx的書面指示，並有相關紀錄為證。就Techteryx要求贖回其儲備金一事，FDT表示，Aria（未指明是Aria CFF或Aria DMCC）已就TrueCoin與Techteryx之間的收購交易，以及Techteryx最終實控人的身分問題表達關注，但Techteryx至今仍拒絕提供Aria所要求的資訊。