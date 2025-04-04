東鵬飲料申港上市 最新市值1347億

初步招股資料引述弗若斯特沙利文報告指出，按銷量計，東鵬在中國功能飲料市場自2021年起連續4年排名第一，市場份額由15%提升至2024年的26.3%。公司去年收入按年增40.6%至158.3億元，純利上升63.4%至33.64億元。

正力新能招股 每手2506元入場

另外，車用鋰離子電池製造商正力新能（3677）昨日起至下周三（9日）招股，發行1.22億股，其中10%在本港公開發售。招股價8.27港元，集資約10億港元。每手300股，入場費2506.02港元。預期4月14日上市，中金（3908）及招銀國際為聯席保薦人。

正力新能是次引入江蘇國企混改基金、蘇州高端裝備基金及公司現有股東、持股3.29%的東南投控為基石投資者，合共認購約7990萬美元（約6.21億港元）股份。值得注意的是，正力董事長兼執董曹芳，是汽車安全玻璃生產商福耀玻璃（3606）創辦人、「玻璃大王」曹德旺的胞妹。她曾長期於福耀任職董事，至2014年退休離任。公司另一名創辦人陳繼程亦曾在福耀擔任包括執董在內的多個職位。

截至昨晚，綜合各大券商資料，正力新能公開發售部分孖展認購4352萬港元，相當於公開發售部分1億港元的43%，暫未足額。

明報記者 邱潤青