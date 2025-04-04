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FT：美風投擬購TikTok 50% 字節跳動保留不足兩成 白宮接近同意

【明報專訊】影音分享平台TikTok「不賣就禁」法令寬限期將於本周六（5日）屆滿。英國《金融時報》報道，白宮接近同意美國投資者收購TikTok美國業務交易。新的美國投資者將持有約50%股權，現有投資者將持約30%，TikTok母公司字節跳動將保留19.9%股份。

報道引述消息指出，包括矽谷風投公司Andreessen Horowitz、黑石集團（美：BX）、Silver Lake和其他大型私募股權公司在內的一批新的外部投資者，將持有TikTok美國業務約50%的股份，TikTok美國業務將從字節跳動剝離。TikTok現有投資者包括General Atlantic、海納國際、KKR和Coatue等將持有約30%的股份。字節跳動將保留略低於20%的股份，以滿足美國立法的要求，即不得超過五分之一的股份由「外國對手」控制。

爭論焦點仍在演算法控制權

美國總統特朗普政府官員定於周三審議交易計劃，如果獲得特朗普支持，交易可能隨時宣布。但知情人士補充，計劃仍需要數月的進一步盡職調查，以及公司融資承諾等，其結構或股權可能會發生變化，集團將有3至4個月來完成分拆程序。

報道又指出，作為交易的一部分，由特朗普盟友埃利森（Larry Ellison）共同創立的甲骨文（美：ORCL）將確保TikTok在美國的資料安全。不過，爭論的焦點仍然是誰將控制TikTok備受追捧的演算法，正在討論的一個選項是，字節跳動將繼續開發和運營該演算法，這是中國政府的核心要求，而新集團將透過許可協議存取該演算法，並監督任何變更。

即使特朗普同意交易計劃，仍須獲字節跳動同意及中國政府批准。《華爾街日報》指出，中方已暗示對TikTok達成交易持開放態度，但將該交易視為與美方談判關稅等一系列議題的一部分。特朗普早前曾指願意減少對中國的關稅，以換取中國批准TikTok美國業務交易。

萬斯據報未認真看待亞馬遜競購

另外，《紐約時報》報道，亞馬遜（美：AMZN）在最後時刻，考慮加入競購TikTok美國業務行列，並已致函負責處理交易談判的美國副總統萬斯及商務部長盧特尼克，不過，兩人未有認真看待亞馬遜提出的意向。此外，軟件商AppLovin亦有意收購TikTok美國業務。

特朗普上任後簽署行政命令，將TikTok美國業務出售期限，由1月19日延至4月5日，否則該應用程式將在美國被禁。不過特朗普政府有權將最後交易期限延長75天以上。

愛爾蘭擬罰字節跳動5億歐元

彭博社報道TikTok母公司字節跳動即將面臨超過5億歐元（約5.53億美元）罰款，公司被指非法將歐洲用戶數據傳送至中國，公司於歐洲的主要監管機構，愛爾蘭數據保護委員會將在本月底前發出有關罰款，該罰款可能成為愛爾蘭監管機構史上第三高的罰款。

（綜合報道）

[國際金融]