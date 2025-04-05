道指再跌逾千點 納指陷技術熊市 鮑威爾：關稅影響經濟或遠超預期 失業通脹風險升

鮑威爾周五出席一公開場合時發表演說，他提及關稅對經濟的影響可能顯著高於預期，「雖然不確定仍很高，但愈來愈明顯是關稅增幅大大超出預期」、「對經濟影響也可能如此，其中包括通脹上升及增長放緩」。他警告失業率和通脹同時上升的風險增加，但聯儲局有時間等待局勢更明朗才調整貨幣政策，暫時是過早判斷什麼是利率的合適路徑。

鮑威爾：待局勢明朗才調整幣策

在鮑威爾發表上述講話前，美國公布的就業數據穩健，3月非農新增職位22.8萬個，是去年12月以來最多，亦遠多於市場預期14萬個，但2月數字由15.1萬個調低至11.7萬個。失業率升0.1個百分點至4.2%，市場原本預期維持不變；平均時薪按月升0.3%符預期。在數據公布前，彭博分析貨幣市場，幾乎肯定聯儲局今年再減息4次，較「對等關稅」公布前多1次，而且有50%以上機會第5次減息。數據公布後，利率期貨反映，投資者估計下月減息機會40%，今年最少再減息4次。周五美股在開盤前已急跌，即使美國重磅就業數據表現理想，亦未能扭轉悲觀情緒。

特朗普周五在旗下社交平台發文形容中國陷入恐慌，報復是錯誤回應，威脅後果將不能承受，又稱「自己政策永不改變」。美股三大指數早段曾再跌逾4%，延續周四的恐慌拋售，道指一度跌1600點以上，連續第二天跌幅逾千點，連失40,000、39,000點關口，見8個月低位。納指更失守16,000點，從20,000點以上歷史高位回調逾20%，與反映小型股的羅素2000指數技術上都陷入熊市。標普500指數由高位回調逾14%，技術上重回調整區。

「百業之母」銀行股是跌市重災區，歐洲銀行股指數一度跌約9%。匯控（0005）倫股股價跌近8%，較本港周四收市價跌12%。

港股黑期跌近千點

中概股亦暴跌，騰訊（0700）ADR跌幅逾7%，阿里巴巴（9988）、京東（9618）美股較本港周四收市低一成。恒指黑期曾跌逾960點，低見21,500點水平，低水逾1200點。

資金流入債市避險，債價升、債息跌，指標的美國10年期國債孳息率跌穿4厘關口，低見3.9厘以下，是近半年低位。有「末日博士」之稱的魯賓尼（Nouriel Roubini）預期，為免經濟衰退拖累明年中期選舉，特朗普若還有理性應為局勢降溫，例如關稅減半，今年美國經濟或能保持增長1%左右，但在曙光出現之前，股市或略為加深調整。

明報記者