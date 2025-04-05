關稅衝擊亞洲股市 日經挫2.8%穿34000

野村降亞洲多國經濟增長預測

其他股市方面，新加坡海峽時報指數跌2.95%，收報3825點，澳洲所有普通股指數跌2.55%，越南VN指數跌1.56%，收報1210點，印度Sensex指數跌1.22%，收報75,364點，韓國綜合指數收報2465點，跌0.86%。內地、香港及台灣股市昨日假期休市。

野村發表報告，認為美國向越南徵收的關稅高達46%，或觸發新一輪供應鏈轉移，印度成為最大贏家，因得益於與美國的戰略聯盟，以及對印度所徵收關稅相對較低。報告又下調泰國今年經濟增長預測0.6個百分點，至2%，因被徵收關稅稅率較高、地震及早已疲弱的經濟所影響，新加坡被調低經濟增長預測0.5個百分點，至2.5%，韓國則被調低0.3個百分點，至1.2%，而印尼及菲律賓分別被調低0.2及0.1個百分點。

為應付關稅打擊，野村預期泰國或減息多達1厘，而韓國央行將累積減息0.5厘，至年底的2.25厘外，預期韓國政府會擴大財政預算以刺激經濟。大摩估計如果美國不降低關稅，日本或於9月暫停加息，並預測2024年至2025年期間，中國累計減息可達0.55厘，而同期韓國、泰國及印尼累計減息亦將多達1.5厘，惟大摩認為即使區內央行加大寬鬆力度，仍不足以全面抵消關稅對經濟帶來的負面影響。