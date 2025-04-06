新興市場恐慌指數飈 資金流入避險類ETF

黃金ETF四日吸6.5億美元

MSCI（明晟）新興市場指數為市場用作觀察包括亞太區新興市場後市的重要指標之一，因此該指數變化及恐慌指數表現，俱為區內市場周一開市帶來啟示。

同時，從資金流向而言，包括代號為GLD、AU及IAUM的黃金ETF，單以上周一至四計，共吸金超過6.5億美元。由年初至上周五，該3隻基金已經吸金高達99億美元。

資金停泊短期國債ETF

在黃金ETF之外，短期國債ETF亦為投資者在大波動市用作將資金停泊的主要工具。當中0至3月期的國債ETF（美：SGOV）及SPDR彭博1至3個月期國庫債券ETF（美：BIL），均獲得投資者垂青，在上周4個交易日累計，共吸金35億美元，僅次於黃金ETF。

彭博引述TMX VettaFi行業與板塊研究主管Roxanna Islam表示，儘管對於散戶而言，堅持長期策略通常是值得的，但是關稅問題讓許多投資者及交易員感到不安，因此他們在重新考慮如何去保護自己的投資組合。