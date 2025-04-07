moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

話你知：美資高通曾欲購NXP 北京拒開綠燈 交易難產

標籤：經濟

【明報專訊】長和（0001）計劃出售巴拿馬港口業務，但這宗交易能否順利完成，仍存變數。即使交易與中國市場無直接關聯，過去已有先例顯示，中國監管機構的影響力不僅限於其境內市場，甚至能影響全球企業的合併案。其中，美國晶片巨頭高通（Qualcomm）收購荷蘭半導體公司恩智浦（NXP Semiconductors）便是一個典型案例。

中國監管機構可左右境外收購

高通於2016年10月宣布，計劃以470億美元收購恩智浦，藉此擴展其業務至車用電子及物聯網領域。根據國際反壟斷規範，該交易需獲9個司法管轄區的監管批准，包括美國、歐盟、韓國等。儘管前8個地區相繼點頭，但當時適逢中美貿易戰升溫，中國國家市場監督管理總局（SAMR）遲遲未批覆。2018年7月，因交易期限屆滿而未能獲得中國批准，高通最終放棄收購，並支付20億美元「分手費」給恩智浦。此外，高通隨即啟動300億美元股份回購計劃，以安撫投資者。

高通收入依賴中國市場

由於高通的收入主要依賴中國市場，當時約三分之二收入來自中國。根據中國《反壟斷法》及相關規定，若全球年營業額超過100億元人民幣，且至少兩家公司在中國市場的收入均超過4億元人民幣，該交易即需接受中國監管審查。雖然此收購案並不涉及中國企業，但仍需獲得中國當局的許可。

當時，中國商務部發言人高峰強調該交易涉及反壟斷審查，與中美貿易摩擦無關。然而，外界普遍認為，中國政府可能藉此向美國施壓，而非純粹基於市場競爭考量。