瑞士隆奧：貿易戰升溫 公用股料跑贏

明報記者 葉創成

在當地時間上周三正式公布「對等關稅」措施前,美國總統特朗普已多次強調當日(2025年4月2日)是「解放日」(Liberation Day),將會把美國從目前依賴入口外國產品的情况解放出來(will free the U.S. from a reliance on foreign goods),故不少投資者對此早已高度警惕,惟最終當日特朗普公布的「對等關稅」措施仍遠比市場預期嚴厲,原因是該「對等關稅」定義涵蓋關稅、增值稅(VAT)、非市場政策、認證要求、法規限制、貨幣操縱,以及任何降低消費水平的措施,這定義遠比多數經濟學家採用的貿易限制範圍更廣闊,大原則便是向美國貿易逆差高的國家實施高的「對等關稅」稅率,例如對中國「對等關稅」稅率高達34%,各國稅率均有所不同,但設有10%的最低基準稅率。

由於特朗普在上周三美股收市後始公布上述「對等關稅」措施,因此美股上周四才開始急跌,當日道指、標指及納指三大指數已分別大跌3.98%、4.84%及5.97%;而且因應華府向中國加徵34%「對等關稅」,國務院關稅稅則委員會上周五亦宣布本周四(4月10日)中午起將對所有美國商品加徵34%關稅,中美新一輪貿易戰一觸即發,美股三大指數道指、標指及納指當日分別再大跌5.5%、5.97%及5.82%,全周分別急挫7.86%、9.08%及10.02%。

以標指來說,屬2020年3月第三周以來新冠疫情大爆發拖累當地經濟停擺以來最差表現的一周(見圖1)。

美採「對等關稅」後 有效稅率急增至20%

早於特朗普去年11月5日勝出美國總統後,瑞士隆奧Michael Strobaek及Samy Chaar已在《Money Monday》第475期(去年11月18日出版)封面故事提示特朗普關稅新政策帶來的風險(見配稿),可見兩人確有先見之明,故今期封面故事亦再由他們來分析特朗普上周公布「對等關稅」措施後的新投資形勢。

Strobaek及Chaar指出,根據瑞士隆奧的估算,特朗普於上周三公布實施的「對等關稅」措施,變相是把美國入口商品有效稅率由去年的2%大幅提升至約20%,其後果肯定是令美國以至全球經濟增長放緩及通脹升溫,原因這會為全球商品貿易帶來巨大的供給側震盪(The consequences will surely lead to lower US and global growth, and rising inflation as goods trade suffers a supply-side shock)。

「對等關稅」破壞力大 美經濟衰退概率升

就美國經濟而言,Strobaek及Chaar預期,上周三公布的「對等關稅」措施將會帶來重大破壞,衰退概率因此亦會上升。

Strobaek及Chaar指出,特朗普於上周三公布實施「對等關稅」措施,其理據是當地經濟進入「國家緊急狀態」(national emergency),而根據白宮當日發表的聲明,上述關稅會維持多久由特朗普決定,其目標是要令「美國現存的貿易逆差及貿易不對等待遇問題得到解決或緩和」。

全球金融市場處避險階段 股市料波動

根據Strobaek及Chaar的分析,是次美國予中國「對等關稅」稅率高達34%,是在今年2月以來已高達20%關稅稅率上徵收的,因此有效關稅稅率已升至54%,與特朗普去年中競選美國總統時表示上台後對中國產品徵收60%關稅稅率相若;作為比較,由於美國與鄰國加拿大及墨西哥早已簽訂自由貿易協議(USMCA),因此USMCA涵蓋的商品並不在是次美國向加拿大及墨西哥徵收「對等關稅」的名單之上。

將上述對美國「對等關稅」措施分析用於投資建議,Strobaek及Chaar認為,由於美國以至全球經濟均面對更高的衰退風險及通脹風險,全球金融市場現正處於避險階段,料股市將會持續波動,公用股等防守股料跑贏大市。

聯儲本季料再減息 美10年債息或低見3.5厘

美股以外,由於市場對今年美國經濟衰退及聯儲局大幅減息預期升溫,美國10年期國債孳息率上周明顯回落,上周五最低報3.8564厘,屬過去半年以來低位,收報3.9943厘,仍失守4厘心理關口,全周下跌逾0.25厘(見圖2)。

Strobaek及Chaar分析,由於目前美國經濟衰退風險升溫,預料聯儲局未來3個月便有機會再次減息,而且假如美國經濟真的出現衰退的話,聯儲局在未來一段時間更會大幅減息,聯邦基金利率上端或會由現時的4.5厘大幅回落2.5厘至2厘(見圖3);基於上述分析,Strobaek及Chaar估計美國10年期國債孳息率在未來3個月可能進一步回落至3.5厘。

冀美與貿易伙伴終達協議 下調關稅率

至於目前全球金融市場避險階段會持續多久,Strobaek及Chaar認為要視乎美國「對等關稅」措施會維持多久,而瑞士隆奧預期,隨着美國日後可與貿易伙伴談判及達成協議,美國入口商品有效稅率將會由上周三公布時估計的約20%回落至日後的15%;而且美國政府未來幾個星期亦可能會出台更多放寬監管的政策,支持當地經濟增長,便可抵消部分「對等關稅」措施不利影響,有利美股回穩。

《Money Monday》則認為,值得重溫的歷史是,2020年3月初新冠疫情大爆發拖累美國經濟停擺後,聯儲局曾經連環減息,短短半個月內把聯邦基金利率上端由1.75厘大幅下調至0.25厘,並且宣布無限期重啟量寬(QE)買債救市,結果標指在2020年3月第三周急跌14.98%後,3月23日最低報2191點便見底回升再現牛市,因此聯儲局貨幣政策在本季餘下時間將如何轉變,亦屬關注重點。

(本網發表的文章若提出批評,旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點,目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點,循合法途徑予以改善,絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。)

[封面故事]