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往績回顧：特朗普勝選後 瑞士隆奧已提示加關稅風險

【明報專訊】在《Money Monday》第475期（去年11月18日出版）封面故事題為「瑞士隆奧：特朗普撐『美國優先』 關稅率或二戰後最高」的報道中，瑞士隆奧全球首席投資官Michael Strobaek分析，去年11月5日舉行的美國大選由共和黨大獲全勝，意味着美國未來4年將會實施由共和黨、尤其是特朗普主張的政策。

競選時已表明加中國關稅至60%

特朗普去年中競選美國總統時曾表示，上台後對大部分外國產品徵收10%至20%關稅，對中國產品徵收關稅稅率更會高達60%。瑞士隆奧首席經濟師Samy Chaar指出，加徵關稅明顯便是「美國優先」（America First）政策，這對美國而非其他國家有利。當時Chaar已分析，假如特朗普全面實行上述加徵關稅的承諾，美國入口商品有效稅率將升至15%至20%，即使升幅比較溫和，該有效稅率仍可能會升至近10%，屬1945年第二次世界大戰結束以來最高。

從上文可見，瑞士隆奧Strobaek及Chaar，早於4個多月前已提示特朗普關稅新政策帶來的風險，故在《Money Monday》今期封面故事中兩人對特朗普上周公布「對等關稅」措施後新投資形勢的分析亦值得重視。

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[封面故事]