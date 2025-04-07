瑞士隆奧邵志銘：恒指調整幅度視乎兩大因素

【明報專訊】瑞士隆奧（Lombard Odier）全球首席投資官Michael Strobaek及首席經濟師Samy Chaar在上文指出，美國在上周向多個國家加徵「對等關稅」後，美國以至全球經濟衰退風險升溫，故此全球金融市場現亦處於避險階段。該行全權委託投資組合管理亞洲主管邵志銘在專訪中則指出，港股恒指本季料亦波動難免，調整幅度多大要視乎內地資金會否繼續流入及國際資金會否由美國龍頭科技股轉投中國股市。
美國總統特朗普於當地時間上周三（4月2日）公布的「對等關稅」措施，各國稅率有所不同，對中國稅率便高達34%，而國務院上周五宣布本周四中午起對所有美國商品加徵34%回應，反映中美貿易戰升溫，當日美股三大指數道指、標指及納指分別再大跌5.50%、5.97%及5.82%，而港股美國預託證券（ADR）亦急挫，恒指ADR指數收報21,031點，跌1819點或8%。
回顧恒指今年以來走勢，1月13日由低見18,671點靠近200天線有支持後掉頭回升，3月19日高見24,874點，在短短兩個多月內勁升6203點或33.22%，惟過去半個月亦回吐頗急，上周四收報22,849點，險守50天線，而且參考上述恒指ADR指數走勢，恒指今日復市失守50天線機會頗大，下一個主要平均線支持位為100天線，上周四處於21,190點（見圖1）。
瑞士隆奧邵志銘在專訪中指出，即使恒指在1月中旬至上月中旬曾出現強勁升浪，但主要由內地資金及外國對冲基金推動，部分亞太區基金亦減持印度股市轉買中國股市，但暫時看不到環球股票基金積極在中國股市掃貨。
過去半個月港股受外圍拖累面對調整壓力，邵志銘認為，恒指是次調整幅度有多大，除了要視乎在1月中旬至上月中旬曾經推升大市的內地資金會否「閂水喉」外，也要視乎屬外資的環球股票基金會否趁低吸納，令恒指在低位有支持。
Magnificent 7已牛轉熊 資金或轉投中國股市
值得注意的是，蘋果（美：AAPL）、微軟（美：MSFT）、Google母企Alphabet（美：GOOG）、Meta（美：META）、Nvidia（英偉達）（美：NVDA）、亞馬遜（美：AMZN）及Tesla（美：TSLA）等美國7隻龍頭科技股（Magnificent 7）在2022年12月至2024年12月期間股價曾顯著向好，吸引全球資金追捧，而彭博所編制的Magnificent 7指數期內便由7286點勁升近2.8倍至27,620點。惟隨着市場氣氛逆轉，Magnificent 7指數今年以來急跌，上周五收報19,747點，不單較高位跌近三成，亦失守250天線（見圖2），兩大技術指標均已由牛轉熊。
邵志銘分析，全球資金從Magnificent 7持續流走的話，可能會流入歐洲股市，亦可能會流入中國及亞洲股市，目前難以就此下定論，故此他估計上述股市暫時仍然會繼續波動。
總結是次訪問時，邵志銘表示，恒指在1月中旬至上月中旬曾出現強勁升浪，主要由幾隻中國科技龍頭股帶動，其均於本身行業內處領導地位，盈利展望亦屬正面，即使本季股價料出現調整，在低位料有支持。
（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）