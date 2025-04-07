瑞士隆奧邵志銘：恒指調整幅度視乎兩大因素

美國總統特朗普於當地時間上周三（4月2日）公布的「對等關稅」措施，各國稅率有所不同，對中國稅率便高達34%，而國務院上周五宣布本周四中午起對所有美國商品加徵34%回應，反映中美貿易戰升溫，當日美股三大指數道指、標指及納指分別再大跌5.50%、5.97%及5.82%，而港股美國預託證券（ADR）亦急挫，恒指ADR指數收報21,031點，跌1819點或8%。

回顧恒指今年以來走勢，1月13日由低見18,671點靠近200天線有支持後掉頭回升，3月19日高見24,874點，在短短兩個多月內勁升6203點或33.22%，惟過去半個月亦回吐頗急，上周四收報22,849點，險守50天線，而且參考上述恒指ADR指數走勢，恒指今日復市失守50天線機會頗大，下一個主要平均線支持位為100天線，上周四處於21,190點（見圖1）。

倘內地不「閂水喉」 恒指低位料有支持

瑞士隆奧邵志銘在專訪中指出，即使恒指在1月中旬至上月中旬曾出現強勁升浪，但主要由內地資金及外國對冲基金推動，部分亞太區基金亦減持印度股市轉買中國股市，但暫時看不到環球股票基金積極在中國股市掃貨。

過去半個月港股受外圍拖累面對調整壓力，邵志銘認為，恒指是次調整幅度有多大，除了要視乎在1月中旬至上月中旬曾經推升大市的內地資金會否「閂水喉」外，也要視乎屬外資的環球股票基金會否趁低吸納，令恒指在低位有支持。

Magnificent 7已牛轉熊 資金或轉投中國股市

值得注意的是，蘋果（美：AAPL）、微軟（美：MSFT）、Google母企Alphabet（美：GOOG）、Meta（美：META）、Nvidia（英偉達）（美：NVDA）、亞馬遜（美：AMZN）及Tesla（美：TSLA）等美國7隻龍頭科技股（Magnificent 7）在2022年12月至2024年12月期間股價曾顯著向好，吸引全球資金追捧，而彭博所編制的Magnificent 7指數期內便由7286點勁升近2.8倍至27,620點。惟隨着市場氣氛逆轉，Magnificent 7指數今年以來急跌，上周五收報19,747點，不單較高位跌近三成，亦失守250天線（見圖2），兩大技術指標均已由牛轉熊。

邵志銘分析，全球資金從Magnificent 7持續流走的話，可能會流入歐洲股市，亦可能會流入中國及亞洲股市，目前難以就此下定論，故此他估計上述股市暫時仍然會繼續波動。

中國科技龍頭股地位穩 盈利展望正面

總結是次訪問時，邵志銘表示，恒指在1月中旬至上月中旬曾出現強勁升浪，主要由幾隻中國科技龍頭股帶動，其均於本身行業內處領導地位，盈利展望亦屬正面，即使本季股價料出現調整，在低位料有支持。

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