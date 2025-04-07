赤子城：擬歐日物色收購 助提升收入空間

他指出，集團早年開發社交業務程式，並且開拓遊戲業務，令其平台從供人約會、社交，可透過遊戲將用戶由線下拉到線上。用戶既充值付費參與遊戲、PK對戰及互送小禮物等，並且透過參與遊戲及活動中，有更多分享及交流，從中賦予社交平台更多情感價值，促進參與度及更多消費。現時集團來自中東及泛東亞市場的業務，分別佔逾一半及25%業務比重。他更認為，集團會非常有潛力到歐洲及日本物色收購，尤其這些市場的移動互聯網即使有眾多品牌，並向用戶提供工具使用，卻未賦予用戶更多情感價值下，正好給予他們空間去接入更多消費內容及多元化的項目，經赤子城改造後產生更大效益。

傾向以回購形式回饋股東

以去年度集團後發先至並提供較多收入的TopTop平台為例，他說，集團可藉此引入本地化遊戲，令社交平台由過往純粹只供交友約會的功能，變成從線下吸引及將用戶拉到線上。另一平台SUGO，則可讓用戶經很多場景去分享及交流，這令集團的業務發展空間變得無窮。他認為相比只集中做傳統約會，用戶市場客群局限約1億人，透過接入遊戲則有10億人級數的客群疊加，去開發歐洲及日本市場時，便產生更多商機。他們還可以透過人工智能（AI）培育更多可提供情感價值的產品，實現商業化。

按業務平台而言，宋明亮指出，已發展成型的TopTop及SUGO佔集團四成業務比重。按收入模式劃分，用戶充值佔大部分收入，廣告收入則提供小部分收入，電商業務會按用戶需求去發展，並料可以作很多延伸，甚至到海外輸出。因應集團處於快速發展期，核心是去賺錢及提升利潤。他表示，集團傾向以回購形式去回饋股東，目前尚有2億元額度可回購。