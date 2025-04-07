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INCUBASE：獲鄭志剛K11入股 冀利用資金拓更多IP授權

標籤：經濟

【明報專訊】香港動漫娛樂體驗策展公司INCUBASE Studio近期獲鄭志剛旗下K11相關公司入股作策略投資，公司創辦人兼行政總裁葉宜昌接受訪問時表示，K11將成為INCUBASE Studio股東，但不會干預公司營運，INCUBASE Studio將繼續獨立運作。

明報記者 邱潤青

葉宜昌冀利用該筆資金獲取更多IP授權及擴大海外版圖，將展覽帶至內地、台灣、東南亞、中東和美國等地，並擴展動漫文化體驗基地INCUBASE Arena至更多地區。

研動漫展覽引進K11商場

葉宜昌指出，INCUBASE Studio已與K11達成戰略合作關係，K11在藝術文化展覽方面擁有豐富經驗，期望透過合作將藝術文化融入動漫展覽，提升次文化在普羅大眾心目中的地位。透過本次合作，公司亦可以將展覽門票上架K11旗下平台K11 Experience銷售。此外，公司亦正與K11探討將動漫展覽引進K11商場的可能。

多個頂級IP相關展覽將登場

INCUBASE Studio主要業務在香港，為消費者帶來包括展覽、商品、餐飲在內的IP授權體驗，並在台灣、馬來西亞、日本和美國設有分公司。葉宜昌表示，由於日本IP授權產業發展成熟，公司運營IP授權體驗八成來自日本。自4月4日至6月中旬，公司在旺角創興廣場INCUBASE Arena策劃的日本動漫《迷宮飯》「迷宮探索展」海外首展將開放予本港市民參觀體驗。

葉稱，現時公司在亞洲各地正舉辦5至6場展覽，公司今年更與超過20個IP授權方合作，多個頂級IP相關展覽將陸續亮相。他透露香港動漫粉絲可以期待與蠟筆小新見面，而《龍珠》及大熱遊戲《魔物獵人》全新展覽屆時也是「香港有份」。他表示，公司也會與內地及韓國IP洽談合作，並考慮與本土IP聯乘。

目前公司收入主要依靠周邊商品銷售和展覽入場券，各佔總收入約四成。不過葉坦言，由於「收費展覽」文化在本港並不成熟，絕對不是每場授權展覽都可以錄盈利。他稱，現時香港消費力仍疲弱，但動漫等娛樂體驗並非高消費項目，相信行業在較艱難市道下仍有生存空間。公司會「捱住過」，採取保守策略並控制成本。2024年，由於公司業務快速向海外擴張，收入按年增加三至四成；冀今年續維持良好發展勢頭。