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自由工作者「財富方程式」

【明報專訊】張小姐為freelance平面設計師，收入波動，擁有現金及儲蓄200萬元（見表）。張小姐的財務狀况具備兩大優勢：一是200萬元可為靈活配置提供基礎，二是作為平面設計師的專業技能可轉化為長期收入來源。然而，自由職業收入不穩，且現有資產尚未有效產出被動收入，需透過多元配置平衡風險與流動性，逐步降低對主動工作的依賴。

張小姐可考慮三層式配置策略，即穩定現金流 + 技能變現 + 流動保障：

第一層：穩健收益打底

財務獨立的核心在於穩定現金流，可將60萬元（30%）配置於政府債券或高評級企業債券，年回報約4%至6%，每年可產生2.4萬至3.6萬元利息，提供可預測收益。此外，投入20萬元（10%）購買儲蓄型壽險搭配醫療保險，年回報約2%至4%，每年帶來收益，同時強化風險保障。此部分配置能覆蓋約10%至15%的每月開支，為整體組合奠定安全墊。

第二層：活用技能創造收入

張小姐的設計專業是獨特優勢，可考慮投入10%至15%資金（不多於30萬元）開發版權收入和建立訂閱制群體，例如分享設計教材或行業洞見，初期如能吸引30至50名訂戶，每人每月訂閱費50至100元，每年可創造3萬至6萬元收入。此類收入依賴個人技能，風險可控且具擴展性，長期甚至有機會能成為主要現金流來源。

第三層：靈活投資與現金儲備

為平衡資金靈活性，建議配置60萬元（30%）於股票及全球指數基金，選擇低成本產品追蹤市場，年回報約6%至8%，此類資產變現容易，可隨時應對突發現金需求。另加20萬元（10%）投入穩健型房地產信託基金（REITs），年回報約4%至6%。兩項投資每年產出4.4萬至6萬元收益。最後，保留10萬元（5%）作為現金儲備，存放於貨幣基金或高息戶口，以確保緊急資金。

上述配置每年可產出約10萬至16萬元被動收入，初期即可覆蓋30%至50%的每月開支。隨着版權與訂閱收入增長，5年後被動收入有望接近甚至超越現有生活開銷。風險管理方面，債券與保險佔比40%確保穩定性，股票與REITs分散配置降低市場波動影響，現金儲備則提供短期緩衝。建議每半年檢視一次投資組合，根據市場變化與收入進展動態調整比例。

如張小姐認為計劃可行，可優先完成保險與現金儲備配置，再逐步投入債券、股票及REITs，最後開發版權與訂閱項目。初期可先測試市場需求，並以低成本啟動社群營運。若被動收入穩定增長，未來可逐步提高股票或技能變現的比例，追求更高回報。透過此計劃，張小姐不僅能減輕收入波動壓力，更能將專業技能轉化為終身收入來源，為財務獨立鋪路。

陳智鑾 信達興業董事 物業理財專家

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