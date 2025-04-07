投資者及理財教育委員會：代幣化基金屬金融科技新趨勢

資產代幣化與區塊鏈技術息息相關，是指創造基於區塊鏈的數碼代幣，而這些數碼代幣代表着與其對應的資產，例如證券或商品的擁有權或擁有權紀錄。區塊鏈是一種採用「分佈式分類帳」技術，在網絡/平台上的帳本。在區塊鏈上的交易，以及有關交易的紀錄，都會經過加密處理，理論上不能夠被篡改。

代幣化是一種附加於產品上的新技術，在產品交易和記錄保存方面具有創新的特點，可為傳統金融，特別是在提高效率、增加透明度、縮短交收時間及降低成本方面，帶來一些潛在的好處。

但要留意無論是哪一種代幣化產品，其本質都是投資產品，因此，投資者應了解它們的投資特點和風險，並從風險回報出發，考慮產品是否符合自己的投資需要和風險承受能力。投資者不應視代幣化為產品的賣點，亦不應單憑投資產品是代幣化產品而作出投資決定。

投資代幣化基金前先做足功課

如投資者有興趣投資於證監會認可的代幣化基金，應先做足功課，從銷售文件中，詳細了解基金的投資目標、策略、特點、運作及相關的投資風險。同時須特別留意以下幾點：

暫無二級市場交易：目前，投資者只可以透過分銷商在一級市場認購和贖回證監會認可的代幣化基金。投資者如有興趣投資，應聯絡合資格分銷商，進一步了解認購和贖回程序。

與代幣化相關的風險：例子包括網絡安全、系統中斷、可能存在與區塊鏈技術相關未被發現的技術缺陷、持續演變的法規環境，以及現有法律的適用性問題。

代幣化資產的結算安排：代幣化基金的交易可以於鏈上結算或鏈外結算（即以傳統帳簿形式登記和記錄）。投資者應了解基金的結算安排及其不同的相關風險。

投資者應從銷售文件及產品資料概要中，了解證監會認可的代幣化基金的詳細風險，以及有關產品的代幣化安排。

留意非認可代幣化基金額外風險

除了證監會認可的代幣化基金，市場上也存在未經認可的代幣化基金。非認可的代幣化基金並沒有獲得證監會的認可，因此不能在香港向公眾公開銷售。

除上述與證監會認可的代幣化基金有關的事項，未經證監會認可的代幣化基金的投資者應做足功課，並格外留意產品使用的相關基礎技術，以及任何涉及的額外風險。

資產代幣化是一項新興趨勢，未來市場上可能會有愈來愈多這類產品，投資者應作好準備，了解這項嶄新的金融科技，以及對投資的影響。

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