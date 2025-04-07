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簡慧敏：修訂《銀行業條例》阻截騙款現新突破

【明報專訊】近年來，伴隨着科技和網絡的高速發展，欺詐手段亦不斷推陳出新，讓人防不勝防。本港騙案數字從2021年19,249宗飈升至去年44,480宗，2024年被控洗黑錢的人數達1484人，約七成為傀儡戶口持有人。

日益猖獗的犯罪行為嚴重威脅市民的財產安全，要有效打擊詐騙犯罪行為，除了加強執法和優化防騙宣傳以提高市民警覺等外，更需要從法律層面着手，尤其是涉及銀行帳戶方面的法律法規。

當前執法機關在打擊詐騙及洗黑錢犯罪時面臨非常高的檢控門檻。根據《有組織及嚴重罪行條例》（第455章），檢控機關必須證明傀儡戶口持有人明知或應知該筆款項為犯罪得益，且要達到不可抗拒推論的要求。此提證要求導致執法機構耗費大量資源調查帳戶資金流向、涉案人意圖及財務背景，容易延宕偵辦時效，亦因定罪門檻高往往未能將不法分子繩之於法。

儘管如此，在加強偵測和阻截非法資金方面，政府最近有了新突破。4月2日，《2025年銀行業（修訂）條例草案》（《條例草案》）正式提交立法會首讀，引入自願機制，將銀行間信息交換平台/Financial Intelligence Evaluation Sharing Tool（FINEST）的適用範圍，從現時僅限企業帳戶擴展至個人帳戶，容許銀行為防範或偵測罪行而交換個人帳戶信息。

根據政府估計，截至去年10月，約九成用於與詐騙相關洗錢活動的戶口由個人持有。是次修例的核心意義，在於精準打擊此一犯罪軟肋。以往當非法資金在多家銀行間閃轉騰挪時，銀行之間未能有效交換信息，遇有懷疑按既定程序通報警方後要等待指示，執法機構往往要耗費多時才能拼湊完整的資金鏈，錯失阻截款項的黃金時機。修例後，個人戶口信息亦涵蓋在FINEST內，將有助改變現時的被動局面。

盡快研究專門立法 加強打擊傀儡戶口

值得關注的是，政府按照「緩急優次」推進修例工作。當局原計劃將FINEST優化建議與其他《銀行業條例》的修訂建議一併處理，不過鑑於詐騙問題日益嚴峻，在筆者多次在立法會及財經事務委員會會議上的呼籲下，政府決定「成熟一項、推出一項」，優先處理具迫切的FINEST優化建議，作為強化打擊利用銀行帳戶行騙的重要一步。

除此手段之外，本港仍有空間透過專門立法加強打擊傀儡戶口。內地與新加坡已建立更直接和務實的做法。根據內地法例，只要客觀上存在「借出/出租銀行帳戶+收取至少3000元為騙款」的事實，即構成犯罪；新加坡法例則規定，只要能證明嫌疑人處置的財產與收入不相稱，允許他人操作帳戶，未有合理查明資金來源就可被檢控。

政府當局值得借鑑內地和新加坡經驗，訂明只要符合罪行元素（即存在允許他人操作帳戶、收取/轉移資金等行為，以及未合理查明資金目的/來源/身分），就可被檢控，被捕人便難以簡單聲稱「資金來去不知情」脫罪。筆者強烈建議政府當局盡快研究此立法方向，進一步打擊利用銀行帳戶詐騙。

《銀行業條例》的修訂是加強反詐工作的重要一步，期望《條例草案》盡快獲得立法會通過。香港作為國際金融中心，實應加快構建與時俱進的「預防-偵測-阻截-執法-懲治」 的全鏈條反詐體系，進一步保障市民的財產安全。

立法會議員（選舉委員會界別）

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[簡慧敏 簡言之]