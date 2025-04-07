《幫你格價》：天災頻現 留意旅保撤行程賠償

明報記者 劉敬華

倘若旅遊目的地於出發前夕發生天災，被迫取消旅程。現時大部分旅遊保單會指明，如受保人在出發前指定日數內，因目的地發生自然災害，包括地震，需取消旅程，將可獲得保障，但投保前已存在的病患或狀况，包括天氣狀况（如颱風）及自然災害（如地震）等，均屬旅遊保不保事項。以藍十字智在遊為例，該計劃的旅程取消保障，可就旅程預定出發日期前7天內，已計劃前往的旅程目的地遇上惡劣天氣、天然災難、傳染病、突然爆發涉及已安排乘搭的公共交通工具的工業行動、機場關閉、恐怖主義活動、暴動或內亂，致使受保人不能展開旅程，而賠償未曾使用及不能從任何來源退回的交通票據、住宿、旅行團，以及旅遊活動（如主題公園、博物館、演唱會及音樂劇等）入場券等費用之損失。

若僅比較取消行程的最高保障額，是次比較的保障計劃中，安盛「卓越」豐盛優遊樂至尊計劃、藍十字智在遊環球旅遊保障尊尚計劃、bolttech自寫意旅遊保頭等計劃、MSIG iTravel Plus單次旅程-計劃A（全球）、匯豐旅遊萬全保單次旅程標準計劃及蘇黎世「自在旅遊」優選計劃的最高保障額均可達5萬元。

要留意的是，假如純粹是航空公司內部出問題而決定取消航班，則不屬旅遊保險可保障的範圍，旅客應向航空公司要求安排跟進。

遇天災取消行程的損失可逾數千元，但若旅途中不幸患病或受傷，需於海外入院就醫，由於港人入住海外醫院所支付的是較高的非本地居民價，如入住歐洲等地醫院，加上匯價，醫療支出可逾百萬元，因此更要確保旅遊保險提供的醫療保障是否足夠。醫療保障總額方面，是次比較的計劃中，以匯豐旅遊萬全保單次旅程標準計劃的保障額最高，可達500萬元，其他計劃為受保成人提供的醫療保障最高賠償額介乎50萬元至200萬元。

當然各計劃醫療保障總額的差距，涉保費多寡的因素。再以匯豐旅遊萬全保單次旅程環球標準計劃為例，雖然醫療保障額較高，惟5天環球保障的保費近378元，若出遊目的地為亞洲地區，轉投匯豐旅遊萬全保單次旅程亞洲標準計劃，5天保障約197元保費，同樣可獲500萬元醫療保障。假若旅遊目的地為歐美地區，必須選擇環球旅遊保障，是次比較的計劃中，以安聯旅遊保險單次來回-銀計劃較為划算，5天保費約175元，可提供最高150萬元的醫療保障。

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