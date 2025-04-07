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老虎證券（香港）：美股宏觀危機加深 惟短期料反彈

【明報專訊】美國總統特朗普宣布對所有進口商品全面加徵10%的基礎關稅，疊加一國一關稅加徵，對等關稅稅率較高的主要國家包括中國（34%）、越南（46%）、歐盟（20%）、韓國（25%）等。雖然數字上超過我們此前的基礎假設，但路徑上與設想的基本一致，本次關稅預計會先落地一個誇張的最高關稅，再與逐個國家靈活談判。

消息公布後，特朗普關稅規模遠超市場預期，納斯達克100盤後下跌4.4%，標普500亦大跌3.47%。股價下跌符合我們最近判斷，上周市場還迎來PMI數據、非農就業數據公布和聯儲局主席鮑威爾講話等關鍵事件。我們認為，美股今年的宏觀危機仍未解除，甚至還在加深，但短期或可期待利空兌現的反彈機會。

目前市場需要警惕高估值下美股較脆弱，宏觀上美股今年還面臨關稅、減息、政治這三重不確定，導致市場情緒不確定增加，整體市場展望偏向看空。納指目前已經下跌近兩個月，我們認為這個市場調整邏輯敘事可能完成了30%左右，未來仍有進一步回調的風險。

當然，AI科技革命的長期確定性依然較高，目前可能還處於發展的「腰部」階段，但經濟脆弱對盈利的影響依舊不容忽視，當盈利預期下修等因素都充分考慮之後，核心科技股在估值有吸引力時自然有資金願意進場。中期來看，今年特朗普看跌期權（Trump Put）深不見底，聯儲局認沽期權（Fed Put）要等下半年，美股真正的Put是他們自身基本面的價值。短期或可期待利空兌現的反彈機會，但需留意其他國家關稅報復出現的時機。

我們預計聯儲局將先減息後加息，2025年特朗普沒有中期選舉壓力，更願意先出台不利經濟的政策，例如削減政府開支、加關稅，這樣愈早經濟出問題，愈好歸咎於前任拜登。此時聯儲局在雙重任務的抉擇上會更傾向於「穩經濟」而先減息。而在2026年特朗普和共和黨需面對中期選舉的壓力，政策可能推出更多有利於經濟的政策以爭取支持，此時再通脹風險將成為主導，聯儲局或將考慮加息。

Mega7（美股七雄）目前估值合理，但盈利預期有下修空間。我們建議選擇低市盈率的高質量科技股，並對美國具顛覆性質的科技AI板塊長期看好。此外，大中華地區低估值周期股和高品質科技股前景樂觀，港股將跟隨A股調整，A股目前底部特徵明顯。

黃金方面，短期基於庫存和技術指標來看，價格處於極端位置，波動很可能逐步放大。若要配置，更推薦配置偏上游的黃金現貨等。下游的黃金加工和銷售目前主要由情緒面主導，盈利擴張還有點驗證，未來在市場走弱下或面臨退潮風險。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[老虎證券（香港） 投資先鋒]