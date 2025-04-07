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KGI凱基：「對等關稅」揭盅 料對通脹影響非長期

【明報專訊】美國總統特朗普於4月3日宣布將對各國課徵10%的最低基準稅率（4月5日生效），並對部分國家課徵更高的對等關稅稅率（4月9日生效）。這次10%基準稅率屬於先前預期的偏低範圍，但對其他各國所課徵的對等關稅稅率則遠高於市場與凱基預期，主要因為稅率計算考量了非關稅貿易壁壘以及匯率操縱的「懲罰性」因素。

與先前以產業為單位不同，此次對等關稅是以國家為基礎。被課較高關稅的國家包括中國、歐盟、越南、日本、印度、韓國、泰國和瑞士等。關稅對通脹影響雖屬一次過，但可能透過轉嫁等過程而持續一年以上。目前市場對未來一年的通脹預期已快速上揚至3.45%，第二年則下降到2.39%，顯示關稅對通脹影響並非長期。

在貨幣政策方面，未來一年的高通脹限制了聯儲局政策施展，難以實施預防性降息。但若勞動市場出現嚴重下降或衰退風險大幅提高，聯儲局將考量經濟下滑對通脹的降溫效果，可能將政策由限制性轉為救援性，將利率快速降至3厘以下。

配置方面有以下幾個重點：

美股：我們建議防禦操作，包括必需消費、公用事業與電信行業，特別是內需型產業較為安全。

歐股：短期內將更明顯反應關稅衝擊。瑞士因受衝擊大而預期暫時失去防禦特性，英股表現可能相對較佳。若歐股跌幅較深可考慮分批進場，歐洲仍有俄烏戰爭有望解決及德國財政轉向擴張的催化劑。

日股：關稅比預期高，加上汽車關稅生效，後續半導體關稅對日本衝擊也大，前景較為悲觀，我們較傾向日本本土企業。

債市：中長年期美債吸引力上升，因為有較高資本利得機會。信用市場方面，建議投資等級較佳的債券，尤其銀行、公用事業與保險等海外營收暴險低的產業，較不建議非投資等級公司債。

匯市：未來特朗普政府可能傾向讓美元偏弱，削弱各國對美出口競爭優勢。歐元因關稅較輕且談判意願高，加上近期擴大財政支出，有望走強。日圓因日本政府不排斥升值，且市場避險情緒提升，有望獲得支撐。

特朗普對等關稅釋放出強烈訊息：各國不要報復，而是應快來談判，特別是寬免項目。原本較高的關稅稅率有機會在談判後降低。各國談判意願與空間不同，亞洲國家可能最不傾向採取報復手段。

（筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述股份發行人之財務權益）

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[KGI凱基 投資根基]