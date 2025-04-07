袁國守：貿易戰升級 勿輕言撈貨

儘管今輪關稅稅率比分析員估計為高，但方向還是與預期相若，關稅稅率較高的國家集中在亞洲，例如越南（46%）及柬埔寨（49%），可見主要針對原先受惠中國轉移生產地的國家，且主流意見認為，這只是特朗普「討價還價」的手段，往後將再與貿易伙伴逐個談判。再者，關稅宣布後，美國長期國債孳息率下跌，反映投資者擔心經濟衰退，對聯儲局減息預期升溫，預期今年減息4次，6月將首次減息，減0.25厘，或有助美股後市回穩。

港股方面，在對等關稅公布前已率先調整，恒指在清明節假期前「微」跌352點或1.52%，收報22,849點，上周4日市累跌876點或2.5%，傷勢比美股輕。但要留意，上周五中國反擊美國的進口關稅政策，全球貿易戰升級，恒指ADR預計今天港股低開逾1800點，跌勢未喘定前，勿輕言撈貨。

明報經濟投資理財副採訪主任

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[袁國守 主編的話]