瑞銀亞洲：美關稅超預期 恒指熊62267

【明報專訊】美國總統特朗普就對等關稅簽署行政命令，宣布對貿易伙伴設10%最低基準關稅，其中中國進口產品的關稅為34%、歐盟為20%等。隔晚關稅消息力度較市場預期大，拖累上周四恒指開於全日最低位約22,638點，截至上周三重貨區位處22,800至22,900點的牛證產品先被收回，隨着恒指急跌，根據瑞銀上周四即市資金流，恒指牛證重貨區下移至22,500至22,300點。至於熊證重貨區則位處貼價熊證收回價約23,023點。由於對等關稅消息或將進一步發酵，投資者在選擇牛熊證時，建議揀較遠收回價產品以減低收回風險。如投資者看好後市，可留意恒指牛證（55406），收回價22,200點，行使價22,100點，2027年7月到期，有效槓桿約33倍。如投資者看淡，可留意恒指熊證（62267），收回價23,400點，行使價23,500點，2027年10月到期，本周一新上市產品。
〔本產品並無抵押品。 如發行人無力償債或違約,投資者可能無法收回部份或全部應收款項。筆者為UBS AG的代表(作為證監會持牌人)，並未持有相關上市公司的任何財務權益。本資料由瑞銀刋發，其並不構成買賣建議、邀請、要約或遊說。結構性產品價格可急升或急跌，投資者可能會蒙受全盤損失。過往表現並不反映將來表現。牛熊證備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時 (i) N類牛熊證投資者將不獲發任何金額;而(ii) R類牛熊證之剩餘價值可能為零。投資前應瞭解有關風險，並諮詢專業顧問及查閱有關上市文件。UBS Securities Hong Kong Limited為結構性產品之流通量提供者，亦可能是唯一報價者或巿場參與者。©UBS 2025。版權所有。〕
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