陳永傑：新盤平價賣 搶走居屋客

去年《施政報告》將白居二配額，由4500個增至6000個，新增的1500個配額為「青年計劃（白居二）」配額，全數撥予40歲以下的青年申請者。今年共接獲逾3.4萬份申請，超額近5倍。上一期白居二接獲7.8萬份申請，超額約16倍。所有申請中，參加今期首次推出的「青年計劃」有約2.6萬份，佔總數約七成。

白居二少了人抽，可能因新盤賣得愈來愈平。今年以來開售的8個全新樓盤，7個入場費不足400萬元，不少更屬出入方便、附近有港鐵站的市區樓。如鴨脷洲COASTO，首批最平單位售價為381萬元；長沙灣Belgravia Place II最平342萬元有交易。而元朗朗天峰及大埔上然，入場費更為二百零萬，可謂平過居屋。除新盤外，二手屋苑亦不乏400萬元以下選擇。以十大屋苑為例，去年400萬元以下成交多達284宗，按年升近兩倍，創2016年673宗後的8年新高。過去不少香港人抱怨樓價高不可攀，但隨着私宅樓價跌近三成，部分來自居屋市場的上車客或投奔買私樓。况且，二手居屋具一定樓齡，或需額外成本維修，所以部分有能力買居屋的上車客，或會選擇全新的一手私樓。

中原地產亞太區住宅部總裁

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[陳永傑]