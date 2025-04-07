廖偉強：港樓市怎會沒希望？

不過，筆者很喜歡從各個場合的人流去看經濟，從酒樓去看消費。自從去年12月，深圳居民赴港「一簽多行」恢復實施之後，至今短短3個多月，到港的人次增近一成，絕對可激活消費及經濟。另外，很多主要道路及遊客區域都是車水馬龍、人山人海，與一年多前相比，感覺截然不同。還有在餐飲業方面，雖然仍然聽到有食肆的結業情况，但新開業的餐廳也如雨後春筍般開始多起來，不少「吉舖」也陸續裝修，變成新的食肆。筆者跟一些餐飲業老闆聊天，很多都表示近期入座率有明顯改善，生意轉好，起碼做到有盈利。筆者從這幾方面的觀察，確信香港的經濟已開始步向穩定，消費力正在不斷增加。

樓市方面，內地人才不斷移入香港，成為支持樓價回穩的一大因素。畢竟，香港自身的優勢仍多不勝數，例如法制健全、自由貿易、醫療良好、出入自由、國際金融等，來港的內地人才固然對此嚮往，更加會逐步在這裏落地生根，成為樓市新動力，這也足夠對冲香港人對樓市的信心不足。筆者從近月的成交數字觀察，內地人入市比率已佔總成交量逾兩成，他們為樓市帶來的改變已漸漸顯現出來，筆者認為香港樓價就算仍然未跌到底，但確已離底不遠了。

利嘉閣地產總裁

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[廖偉強]