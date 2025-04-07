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布少明：大手客入市 樓市現支持

標籤：布少明

【明報專訊】美國向全球開徵關稅，幾乎是「人人有份」，引發全球股市震盪，不過，樓市暫時未受影響，清明節長周末3天，指標二手屋苑睇樓量再錄升幅，已創出10個周末的新高。

事實上，樓價一直下跌已開始吸引到一批投資者入市「趁低吸納」。自去年「全撤辣」後，港樓的投資價值抬頭，樓市開始出現「大手客」的蹤影。據美聯物業研究中心綜合土地註冊處的資料，2024年3月至2025年2月的一年間，已知的一手大手客（同一買家於同一月份及同一新盤購入多於一個單位）達584宗，按年急升近8倍，涉及單位數量近1500伙，按年增加接近10倍。

除大手客外，「撤辣」後一年以公司名義入市的已知買家個案高達2100多宗，按年急升約5.8倍。由於不少大手客都是長線投資者，所以以上數據均證明投資者已較「全撤辣」前踴躍入市。

內地買家是這批「大手客」的主力，「撤辣」後一年，於一手大手客中，涉及內地買家宗數286宗，按年大增近17倍，涉及的單位數目達714伙，按年激增超過19倍；「撤辣」前一年，內地買家佔大手客約兩成半，「撤辣」後一年，佔比已大升至近五成水平。

筆者預期，2025年本港住宅物業成交量可望再錄升幅，一手成交量可望達至1.9萬宗，按年升逾兩成，並創自2013年一手住宅物業銷售條例生效後新高；估計二手住宅交投達4.3萬宗，按年升近5%，創4年新高。相信樓價持續回穩，由連續兩年的「價跌量升」，轉為「價穩量升」，除非外圍政經環境出現重大的變化，否則樓價進一步大幅下跌的機會不大。

美聯物業住宅部行政總裁

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[布少明]