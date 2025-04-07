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王品弟：細價私樓較具吸引力

標籤：王品弟

【明報專訊】新一輪「白居二」於上月截止，連同網上申請及親身交表，暫收到約3.4萬份申請，較上一輪減約56.4%，按新增至6000個配額計算，超額申請約4.6倍，其中有八成為「青年計劃（白居二）」申請，即40歲以下的青年申請者，反映青年人置業需求意欲不小。

今年中小型物業成交顯著做好，究其原因，《財政預算案》擴大寬減400萬元或以下的印花稅減至100元，大幅降低了首次置業者的入市門檻。同時，本港銀行自去年12月已減息3次，累減0.625厘，進一步降低了供樓負擔。發展商也積極配合，推出多個總價低於400萬元的單位，吸引買家入市。這些利好政策和市場策略，使得原本徘徊在居屋市場的購買力轉向了私樓市場。相較於居屋的轉售限制和申請門檻，價值相近的私人屋苑在流通性和升值空間上更具吸引力，故成為更多置業者的選擇。

現時私人住宅市場選擇豐富，無論新盤還是二手樓盤，均針對不同層面買家的需求而設，並配合靈活付款方式、首期優惠及各類置業支援計劃，進一步降低首次置業門檻；加上政府放寬印花稅政策及全面「撤辣」，大大提升了二手市場的流通性，讓買家可即買即住，甚至具備即買即賣的彈性。部分「白居二」單位售價已貼近私人市場，客源與私樓出現一定重疊，加上資助房屋出租前需補回地價，進一步削弱了投資回報的吸引力。

隨着整體樓市氣氛回暖，配合多項利好政策持續發酵，市場交投逐步活躍，不少原屬「白居二」潛在買家開始將目光投向私人物業。預料未來這股趨勢將持續，並有望進一步推動私人樓市的成交量。

香港置業研究部董事

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[王品弟]