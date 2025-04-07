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MPF忌集中單一市場

【明報專訊】港股今年首季漲15%，跑贏全球主要股市，故強積金（MPF）中的「香港股票基金」亦做好，在股票基金類別中名列前茅，反觀美股因關稅政策反覆不定，加上當地消費數據疲弱而出現回調，令「美國股票基金」繼續處於「包尾」位置。儘管今年首季港股基金大幅跑贏美股基金，但綜合MPF專家建議，「從來沒有人能於高買低賣賺錢」，所以面對當前波動市况，投資者應避免集中於單一市場，多元化投資則有助減低不確定情况。

明報記者 袁國守

強積金諮詢機構GUM發表2025年首季強積金成績表，年初至今截至3月28日，「GUM強積金綜合指數」上升3.3%，報253.5點；「GUM強積金股票基金指數」升4.9%，報349點；「GUM強積金混合資產基金指數」升2.7%，報253.1點；「GUM強積金固定收益基金指數」上升1.1%，報129.9點。今年首季，MPF成員人均賺9126元，接近2024年人均回報的一半（去年人均賺21,559元）。

港股基金首季升17% 美股基金跌6%

截至3月28日，今年強積金整體表現理想，GUM強積金的三大資產類別指數均錄得正回報，其中股票基金的顯著升幅尤為關鍵。GUM指出，大中華及香港相關股票基金因DeepSeek等技術突破而領漲市場；歐洲市場則在年初受益於企業財報表現超出市場預期而反彈，其後歐盟「再武裝」的消息進一步刺激經濟增長預期。相比之下，美股因關稅政策反覆不定及消費數據疲弱而出現回調。至於混合資產基金類別也有良好表現，尤其是較高股票比重的基金，成功捕捉了內地和香港市場的強勁上升動力。

單計MPF股票基金類別，年初迄今（截至3月28日），頭兩位回報最好的股票基金繼續是「香港股票基金（追蹤指數）」及「香港股票基金」，分別上升17.3%及14.9%，表現更勝截至2月28日的數據（分別升14.5%及12.2%）。至於首季表現最差的是「美國股票基金」，下跌5.7%，亦是3月份跌幅最大的股票基金類別，瀉6.5%（見表）。

積金評級主席叢川普（Francis Chung）表示，積金局上周四（4月3日）發布其2024/25財政年度的強積金投資回報臨時數據，該公司估算，過去12個月投資收益約為1080億元（即479萬名強積金成員每人平均約22,800元），這是強勁的投資成果，亦是自2020/21財政年度以來強積金的最佳財政年度回報表現。他指出，這歸因於中港股票基金表現強勁，年初至今上升近12%，是強積金推出以來第二佳的第一季度回報表現。

叢川普指出，強積金的中港股票基金繼2025年第一季錄得約11.95%的回報後，在過去15個月內已上升近30%；目前中港股票基金市佔率接近19%，是強積金最大的資產類別，因此其強勁的反彈將使許多強積金成員受益。

美關稅地緣政治等影響投資氣氛

此外，叢川普表示，中港股票基金在今年初的表現跑贏美國股票基金超過17%，是自強積金推出25年以來，中港股票基金跑贏美國股票基金最大的第一季度回報表現差距。他續稱，這表現差距對於那些在2024年從中港股票基金轉向美國股票基金的MPF成員來說是一個嚴峻的教訓，從來沒有人能於高買低賣賺錢。叢川普指出，多元化投資可以最大程度減少不確定，積金局提倡的預設投資策略（DIS）基金投資於廣泛的資產類別，而預設投資策略亦提供自動降低風險機制，是最大程度減少不確定的理想選擇。

展望未來，GUM預期，特朗普在外交與內政領域的頻繁動作與密集佈局，將繼續是市場波動的主要驅動因素。GUM常務董事陳銳隆表示，2025年首季股債齊升，年初至今GUM強積金綜合指數回報超過3.3%；今年全球受到特朗普關稅政策、地緣政治等影響投資氣氛，美股出現回調；內地和香港方面，受惠DeepSeek崛起，內地和香港科技股出現價值重估，恒指更曾升穿24,000點，近日穩守23,000點。他又稱，由於現時市場波幅較大，投資者應避免集中於單一市場，低風險成員可考慮配置保守基金以獲取穩定回報。

GUM策略及投資分析師董事雲天輝指出，強積金淨轉換額按年攀升，根據GUM估算，首兩月已達106億元，若按比例推算，2025年的全年基金淨轉換額或超過600億元。另外，雲天輝表示，雖然港股首季回報冠絕股票基金達17%，但香港股票基金和香港股票基金（指數追蹤）年初至今仍然錄得55億元流出。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[袁國守 退休綢繆]