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貿戰推跌人幣 富瑞：存穿8算風險 高盛料人行冀保匯率穩定在7.3

【明報專訊】中國上周五公布向美國進口貨品徵收34%關稅，作為美國「對等關稅」的反制措施，打擊市場對通過談判緩解關稅的期望，觸發亞太區股市急跌，亦帶動亞洲貨幣兌美元普遍下挫，在岸人民幣在清明長假後復市，早段最多下跌368點子（1厘等於1萬點子）至7.3181，見兩個半月低位。內地在2018年美國首輪關稅時曾將人民幣貶值12%以應付關稅，富瑞發表報告，預期今次內地會採取觀望態度，人民幣短期只會溫和貶值，預期今年會在7.35上下5%，即7至7.7的區間波動，但又指若經濟顯著受累，人幣亦有三成概率跌穿8。

明報記者 歐陽偉昉

人民銀行昨日公布人民幣中間價報7.198，較上周四長假前下調91點子，為逾4個月最低，不過較市場以貨幣籃子測算偏強1136點子，較周四多近400點子，顯示人行加強以逆周期因子控制在岸人民幣貶幅。市場對美國減息預期上升，限制人民幣進一步貶值，截至晚上10時在岸人民幣報7.3081，跌268點子，離岸價報7.3202，跌233點子。

高盛：人行本季或減息降準

富瑞報告指出，人民幣貶值雖然可減緩美國關稅衝擊，不過同時增內地進口貨品成本，也可能讓美國沒有顧忌地再加關稅，另外內地正在推動人民幣國際化，保持匯率穩定相當關鍵，不過若內地GDP增長明顯受累，當局或增加人民幣貶值幅度，屆時人民幣會有三成概率跌穿8。人行首季沒減息降準，富瑞稱逾半投資者預期未來1個月市場報價貸款利率（LPR）會下調0.25厘，並降準1個百分點，該行稱內地內需疲弱、外需受壓加上通縮持續，預期利率續下行，一旦年內聯儲局減息，人行很大機會跟隨。

高盛報告亦指出，人民幣穩定對人行仍相當重要，以避免資本外流壓力，事實上若以貿易權重計算，人民幣匯率已經貶值來幫助出口。該行指出，市場普遍預期美元下跌，有助人行在放寬貨幣政策支持經濟，同時將人民幣匯率在現時7.3水平保持相對穩定，維持對人民幣未來3個月保持在7.3的預測，未來6至12個月料跌至7.35，並預期人行本季將減息0.2厘，並降準0.5個百分點。

大摩料內地提前推寬鬆措施

摩根士丹利指出，現時美國累計對華加徵65%關稅，而同時向內地區內供應鏈伙伴徵收高額關稅，相關衝擊會較首輪關稅為高，估計關稅會減少內地經濟增長1.5至2個百分點。大摩預期內地會在未來數個月加快推寬鬆措施，包括加快落實兩會時公布2萬億元人民幣刺激方案，新增刺激措施提前至第二季而不會等待7月政治局會議推出。不過大摩認為，內地寬鬆措施或無法完全抵消關稅影響，現時該行對今年內地GDP增長4.5%預期，有下調0.5個百分點風險。法國外貿銀行則將今年內地GDP增長預測下調0.5個百分點至4.2%，已反映內地增加刺激政策的預期。