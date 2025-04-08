高盛上調美衰退概率 預測聯儲局提前減息

利率期貨料加快減息

高盛的報告指出，將美國未來12個月經濟衰退的概率從前周的35%調高至45%，主要是關稅政策的影響、金融環境急劇收緊、外國消費者抵制，以及政策不確定持續上升。

同時，該行將第四季的經濟增長預測下調至0.5%。而在非經濟衰退情景下，該行原本預計聯儲局將於7月開始減息，但現在預計可能會提前在6月開始，並連續減息3次，每次降0.25厘，共計0.75厘，利率將減至介乎3.5厘至3.75厘。

野村發表報告指出，這次關稅政策比該行預期的更為嚴厲，因此已將通脹預測上調，並將增長預測下調。該行預計聯儲局在短期內將保持利率不變，但在增長放緩和通脹壓力上升的背景下，可能會在今年12月到明年3月期間連續降息3次。

大摩：關稅引發通脹 今年料不減息

然而，大摩認為，如果美國所宣布的關稅長期存在，經濟增長的下行風險將顯著上升，通脹上行的風險也會加劇。來自貿易和移民政策的拖累，可能無法通過財政政策措施和放鬆管制來抵消。此外，資產價格的惡化仍是消費支出前景的重大風險。儘管美國經濟衰退並非基本情景，但這一悲觀情景愈發現實。大摩預計，由於關稅所引發的通脹，聯儲局今年可能不會減息。

大行對聯儲局減息步伐現分歧，惟從芝加哥商品交易所的利率期貨來看，市場預期至年底減息4次（每次減0.25厘計）至3.25至3.5厘的機會由一周前的23.8%上升至35.4%；減息至少5次的機率更由8.1%急升至46%（見表）。