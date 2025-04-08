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恒生推港首隻每月派息ETF

【明報專訊】恒生投資管理宣布，推出全港首隻每月派息的交易所買賣基金（ETF）──恒生高息股30指數ETF（3466）。該ETF追蹤共30隻於香港上市的高股息股票，板塊涵蓋金融、房地產及必需消費等行業，ETF於昨日上市，每個基金單位15元，一手400個基金單位，一手入場費6000元，另設非上市基金單位，全年經常性開支比率料為0.85%。

6000元入場 電盈比重佔5.9%最多

恒生高息股30指數ETF比重最大股份為電訊盈科（0008），佔5.91%（見表），以該股份昨日收市價計，電盈股息率為8.09厘。遠東宏信（3360）及中國飛鶴（6186）則分別佔ETF比重5.46%及4.78%，兩股份相應的股息率分別為9.24厘及6.12厘；高息內銀只有3隻打入十大成分股的第八至第十位。恒生投資管理董事兼行政總裁李佩珊表示，今年年初至3月14日，恒生高息股指數ETF的平均股息率為7.41厘。

李佩珊續指出，恒生高息股30指數ETF中，逾九成的成分股主要業務的來源地為內地及香港。另她舉例指出，若投資者以每股各1手的形式購入恒生高息股30指數ETF的成分股，入場費需為37萬元，其投資門檻對散户而言較高，而恒生高息股30指數ETF一手入場費只需6000元。另她稱，該ETF適合波動市况，用於平衡投資者的投資組合。據銷售文件顯示，恒生高息股30指數ETF派息政策，為由基金經理酌情派發每月現金股息，並不保證會定期派息，亦不保證派息金額。若以其他香港作主要地區的高股息ETF比較，如GX恒生高股息率（3110），該ETF股息率為6.59厘，派息政策為每年，經常性開支比率為0.68%。