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財庫局：推進兩項優化市場競爭力立法建議

【明報專訊】財經事務及庫務局副局長陳浩濂昨於財經事務委員會會議表示，財庫局正推進兩項優化市場競爭力的立法建議，當中包括由證監會建議修訂的《證券及期貨（合約限量及須申報的持倉量）規則（下稱規則），以及實施電子化公開發售認購流程，並目標於今年年中，將兩項建議的相關附屬法例修訂，提交立法會進行先訂立、後審議的程序。

提高恒指等期貨期權持倉限額

於滿足投資者風險管理的需要方面，陳浩濂稱證監會建議修訂規則，提高以本港三大股票指數，即恒指、國指及科指為基礎的期貨及期權合約的現有持倉限額，他亦提到措施旨於在維護金融安全的前提下，增加投資者使用工具的彈性。

全面落實電子化公開發售認購

於電子化公開發售認購流程方面，陳浩濂表示，現時《公司（豁免公司及招股章程遵從條文）公告》，容許公司採用混合媒介要約安排，在毋須附上印刷本招股章程的情况下，分發印刷申請表格。陳續指出，證監會及港交所於去年8月做諮詢，邀請市場就廢除混合媒介要約的建議發表意見，證監會亦建議移除《類別豁免公告》中，有關准許混合媒介要約的豁免條文，以全面落實電子化公開發售認購安排。

新一份《財政預算案》提到，就人民幣櫃台交易以人民幣繳交股票印花稅，進行準備工作。陳浩濂表示，政府希望於明年提出立法建議。

陳浩濂亦提到，政府將推進全面上市制度檢討，包括整體審視上市要求和門檻、上市後的持續責任、審批流程，以及市場結構等各個範疇，以期促進和配合更多發行人包括「中概股」在港融資，並吸引更多投資者尤其是耐心資本，和海外長期投資者參與及加大港股配置。