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K11 Concepts張之杰：未來續投資其他項目

標籤：經濟

【明報專訊】新世界（0017）非執行副主席、K11創辦人鄭志剛（Adrian）私人持有的「K11 Concepts Management Limited」（下稱K11 Concepts）有新動作，投資本地初創企業、娛樂體驗策展公司INCUBASE Studio。K11 Concepts行政總裁張之杰稱，Adrian一直有私人投資，建立K11 Concepts是其中一個工具，未來會繼續投資其他項目。張之杰襟上佩戴一個金光閃閃的「A」字標誌，稱是「公司新Logo」。

INCUBASE：展覽引入K11商場網絡

談到INCUBASE Studio與K11 Concepts的策略投資細節，INCUBASE Studio創辦人兼行政總裁葉宜昌稱，今次K11 Concepts入股公司是作為少數權益股東，亦有其他策略協議。K11 Concepts雖然入股公司，但一直「留返主動權畀公司做決策，無干預公司，畀好多自由度公司」。

葉宜昌稱，雙方一直有合作，今年及明年會經不同方位合作，包括將展覽引入K11商場網絡，公司除自身售票系統，亦可經K11售票系統賣門票，甚至共同投資新項目等。

他認為INCUBASE Studio能吸引到Adrian投資，「我夠膽講，我哋係（本港）最多授權展覽嘅公司，係日本網絡、授權商都對我哋好認識」，又稱「佢哋睇到我哋嘅專業及網絡好強，對我哋好高信任」。年內公司會在亞洲推出多個全新自家設計和策劃的重量級IP展覽體驗，包括《蠟筆小新》、《龍珠》、《魔物獵人》，亦計劃把《百變小櫻》、《DAN DA DAN》、《偶像大師》、《我推的孩子》等多個備受期待的日本展覽和主題快閃店帶到不同地區。