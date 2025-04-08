moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

黃雯怡：康師傅可避險 12元買

【明報專訊】美國總統特朗普上周宣布對各國實施對等關稅政策，範圍極廣，包括競爭對手中國及其盟友。中國在上周五迅速表示將在美國對等關稅生效後第二日（4月10日），對所有美國進口商品徵收34%關稅。上證指數昨復市挫7.3%，恒指挫逾13%，跌破兩萬關，蒸發年初至今升幅。重磅科技股如美團（3690）、阿里巴巴（9988）均跌逾15%。中美在關稅議題上對抗激烈，在局勢未明朗前，大市料續震盪。

雖然美國關稅政策引發市場避險情緒，對中國等新興市場的股市不利，但關稅政策或進一步強化中國政府對內需消費的重視。彭博社引述市場消息人士報道，中國官員已密集開會，應對特朗普政府的關稅措施。市場預期，中國後續將依靠財政支出和寬鬆貨幣政策，全力支持內需消費，以彌補出口下滑對經濟增長帶來的衝擊。

內需板塊成為資金的避險選擇，可關注康師傅控股（0322）。康師傅作為內地即食品、飲料及糕餅龍頭企業，屬必須消費品板塊。2024年收入公司實現營業收入約806.5億元（人民幣，下同），同比增長0.3%；歸母淨利潤約37.34億元，同比增長19.8%；毛利率較2023年提高2.7個百分點至33.1%。收入基本符合市場預期，毛利率優於預期，管理層預期2025財年收入達中低單位數百分比增長，毛利率預期續提升，反映公司在市場競爭下增長穩定。公司經營活動現金流82.6億元，同比增長50.4%，宣派末期息連同特別股息合共66.28分，派息比率100%，股息率逾5厘。在當前波動市况下，受關稅影響較小，屬於內需避險板塊，建議12港元買入，上望13.5港元，跌破11港元止蝕。

獨立股評人

[黃雯怡 股海文蹤]