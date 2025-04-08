黃雯怡：康師傅可避險 12元買

雖然美國關稅政策引發市場避險情緒，對中國等新興市場的股市不利，但關稅政策或進一步強化中國政府對內需消費的重視。彭博社引述市場消息人士報道，中國官員已密集開會，應對特朗普政府的關稅措施。市場預期，中國後續將依靠財政支出和寬鬆貨幣政策，全力支持內需消費，以彌補出口下滑對經濟增長帶來的衝擊。

內需板塊成為資金的避險選擇，可關注康師傅控股（0322）。康師傅作為內地即食品、飲料及糕餅龍頭企業，屬必須消費品板塊。2024年收入公司實現營業收入約806.5億元（人民幣，下同），同比增長0.3%；歸母淨利潤約37.34億元，同比增長19.8%；毛利率較2023年提高2.7個百分點至33.1%。收入基本符合市場預期，毛利率優於預期，管理層預期2025財年收入達中低單位數百分比增長，毛利率預期續提升，反映公司在市場競爭下增長穩定。公司經營活動現金流82.6億元，同比增長50.4%，宣派末期息連同特別股息合共66.28分，派息比率100%，股息率逾5厘。在當前波動市况下，受關稅影響較小，屬於內需避險板塊，建議12港元買入，上望13.5港元，跌破11港元止蝕。

獨立股評人

[黃雯怡 股海文蹤]