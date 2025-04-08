梁天卓：現代人愈富有 愈唔想生仔

哈佛大學經濟學家戈爾丁話，其實好多國家喺短時間內快速經濟增長，都市化極速推進，但傳統家庭觀念又未能同步改變，結果搞到男人女人之間嘅角色期望錯晒位。例如日本、韓國，好短時間內突然從農村社會變成現代都市，女性教育程度大幅提高，投身職場，但社會仍然覺得女人要兼顧家庭、育兒，而男人就仲係「一家之主」，較少主動分擔家務，令女性負擔大增，自然就覺得生仔係負擔。

經濟快速增長 男女角色錯位

呢種男女角色錯位、世代衝突好明顯喺韓國身上睇到：短短幾十年內，女性讀大學、搵工嘅比例大增，但男人做家務嘅時間無增加，咁嘅結果，生育率由原本超過3跌到得返1左右。你估唔到嘅係，美國、瑞典呢啲國家雖然都有都市化，但係佢哋嘅變化冇咁急促，社會有較多時間適應新嘅男女分工模式，結果反而冇跌得咁誇張。

仲有另一個因素就係錢嘅問題啦。你愈富有，通常對小朋友嘅「質素」要求愈高，從補習班到興趣班樣樣都要最好，養育成本自然大升，結果愈有錢嘅父母愈覺得負擔不起太多子女。

咁政府派錢、補貼託兒、加長產假，係咪可以解決問題呢？短期睇係有啲幫助，但真正長遠嘅問題其實係社會觀念。如果社會對男性分擔家務嘅角色冇根本轉變，單靠政策好難長期提升生育率。

單靠政策難長期提升生育率

講到尾，想真正解決現代人唔想生仔嘅問題，最緊要係男人女人都要改變觀念，齊齊分擔家務、育兒責任。香港嘅爸爸們，可能要開始學點換尿片、做家務，咁樣大家先可以更輕鬆，願意考慮多生一兩個！

維克森林大學經濟系副教授 facebook.com/tommyleungpage

[梁天卓 經濟學爸]