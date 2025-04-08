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比亞迪今年可望超越Tesla 純電動車銷量全球封王

【明報專訊】繼去年第四季之後，比亞迪（1211）今年第一季的全球純電動汽車銷量再次壓倒特斯拉（Tesla）（美：TSLA）。由於Elon Musk力挺特朗普和涉足政界，打破一向面面俱圓的形象，令Tesla受到反噬，加上比亞迪最新發表「兆瓦閃充」技術，在充電速度上拋離了Tesla的Supercharger，估計比亞迪今年全年的全球純電動汽車銷量大有可能壓倒Tesla。

比亞迪連續兩季力壓Tesla

綜合媒體報道，今年第一季，比亞迪在全球的純電動汽車（BEV）銷量為416,388輛，比去年同期的300,114輛增長38.74%；而Tesla的純電動汽車銷量為336,681輛，比去年同期的386,810輛下跌12.96%。這是繼2024年第四季之後，比亞迪的季度全球純電動車銷量再次超越Tesla。

由於Tesla行政總裁Elon Musk在去年的美國總統大選中投入超過2.8億美元來協助特朗普當選，還主導新成立的政府效率部（DOGE），對美國政府各部門進行大規模裁員和削減預算，加上他近期多次力挺歐洲的極右派政黨，已經激怒了歐美不少消費者，令他們對Tesla產生抵制情緒。

過去3個月，Tesla在全美各地的主要門市，幾乎每個周末都出現抗議活動。而各種針對Tesla門市、充電樁甚至其電動汽車的暴力打砸縱火事件，也是層出不窮。由今年1月起，Tesla在部分西歐國家的銷量，亦出現了雪崩式的跌幅。因此，Tesla的全球純電動汽車銷量在今年第一季出現跌幅，已是意料中事。不過，實際跌幅比分析員估計的還要大一點。

華爾街部分分析員早前已經修改預測，將Tesla今年第一季的全球純電動汽車銷量由40.8萬輛和按年增長5%，下調至37.3萬輛和按年小幅下跌3.6%。Globalt Investments高級投資經理Thomas Martin預測，交付量可能低至35萬輛；德意志銀行分析員預測交付量在34萬至35萬輛之間。不過，實際銷量比上述所有預測都要低。

根據彭博社統計數據，今年1月，Tesla的銷量除了在愛爾蘭取得升幅之外，在德國、法國、英國、西班牙、葡萄牙、比利時、挪威、瑞典、丹麥等全部都下跌。除了英國的8%跌幅比較溫和之外，其他國家跌幅由29%至76%不等。

反觀比亞迪同期的純電動汽車銷量，除了在法國和丹麥出現跌幅之外，在上述其他歐洲國家都錄得升幅。從這些銷售數據看來，歐盟由去年10月底開始對比亞迪加徵的17%反補貼關稅（連同原本的10%關稅，合共27%），影響似乎並不太大。

正所謂此消彼長、一沉百踩，市場研究機構Counterpoint Research在4月2日發表的報告預測，比亞迪今年將會以15.7%的市場佔有率，成為全球純電動汽車銷量冠軍，力壓Tesla的15.3%市場佔有率。該機構認為，這是因為比亞迪擁有垂直整合的生產模式，以及某些技術領先優勢，同時又受惠於中國政府的政策支持。

「天神之眼」智駕系統降維打擊

事實上，比亞迪由近幾個月動作頻頻，推出一系列的「黑科技」和新車型，展現出強大的創新實力和競爭力，確實搶去Tesla不少風頭及汽車發燒友的眼球。例如，2月10日，比亞迪召開「天神之眼」高階智能駕駛系統發表會，比亞迪創辦人、董事長兼總裁王傳福宣布開啟「全民智駕時代」，該公司正式發表智能駕駛系統「天神之眼」，分為3個版本，將會分別搭配在20萬元級別、15萬元級別，以及10萬元或以下級別的全系車型，而首批上市的就有21款車型，令國內外的同行都為之震驚。

「兆瓦閃充」充電5分鐘可續航407公里

3月17日，比亞迪又在「超級e平台技術發表會」上，發表該公司最新的「兆瓦閃充」技術，並將會率先搭載在「漢L」和「唐L」兩款新車上。比亞迪同時宣布，將會規劃興建超過4000個「兆瓦閃充站」。

王傳福表示，這套充電技術的電壓最高可以達到1000V，電流最大達到1000A，故充電功率最高可以達到1MW。在最高峰值時，充電倍率高達10C（即是在1/10小時、6分鐘就充滿電），相關電動汽車每充電1秒鐘，可以行駛2公里。雖然實際使用時，充電速度不會全部時間都處於峰值，但仍然可以實現充電5分鐘，即續航407公里。

Counterpoint分析師Abhik Mukherjee認為，比亞迪最新「兆瓦閃充」技術的充電速度，遠遠高於Tesla的Supercharger技術（充電10分鐘，續航275公里），可望緩解駕駛者的續航焦慮，推動電動汽車進一步普及。另一方面，Tesla卻面對地緣政治風險和歐美市場銷量下滑。

Counterpoint副總監Liz Lee認為，Tesla正「自食其果」，若比亞迪真的能夠兌現有關「兆瓦閃充」技術的承諾，可能會成為中國電動汽車全球化的轉捩點。

明報記者 薛偉傑

[科技觀潮]