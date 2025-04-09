moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

阮國恒：銀行同意延中小企貿易還款 認同未必能90日收到貨款 林健鋒：最重要勿call loan

【明報專訊】面對美國關稅金管局副總裁阮國恒表示，金管局昨與「銀行業中小企貸款協調機制」及各大商會，以及「中小企融資專責小組」相繼舉行兩場會議後，聯同銀行業推出對個別行業的支持措施。阮稱會議討論過因應現時貿易情况下，了解到企業未必能於90天收到款項，並出現流動性壓力，與會銀行同意按照實際情况及客戶合理需要，彈性延長進出口及製造業一般為90天的貿易融資還款期。

明報記者 江陵凱

金管局表示，有工商界於昨日會上反映，對當前全球貿易摩擦的憂慮，而與會銀行同意彈性延長90天或120天的貿易融資還款期，或提供其他合適的信貸安排，如分期攤還相關貸款、提供「部分還本」選項，甚或「還息不還本」安排，協助個別受貿易摩擦影響而出現短期性資金流壓力的客戶。

可分期還款或「部分還本」

有份出席昨日會議的行政會議成員、立法會商界議員林健鋒表示，他有向金管局及多家銀行代表反映，希望銀行對客戶作體恤安排，幫助受影響行業解決資金周轉安排，指出若有中小企暫未能如期還款，盼銀行可給予寬限期或延期還款，當中最重要為不希望銀行「call loan」（要求提早還款）。

林健鋒續稱，近期收到企業反映有美國進口商，迫使港製造商和出口商分攤關稅，並提出無理要求，另亦出現落單後遲遲「不找數」情况，令本港企業資金周轉受到很大影響及壓力。另他提到若關稅問題進一步惡化，本港出口業及製造業將步入「經濟寒冬」。

阮國恒：業界承諾積極落實「9+5」方案

阮國恒表示，昨日會議銀行業界亦有根據現時貿易情况商討應對措施，業界會繼續承諾積極落實「9+5」方案，因應現時較困難的貿易環境，續沿用「還息不還本」理念，以包容態度支持中小企流動性需求。金管局於去年3月底，聯同「銀行業中小企貸款協調機制」，推出9項措施支持中小企，當中包括不要求按時供款按揭客戶提前還款。另於同年10月再推5項措施支持中小企，如預留專項資金支持中小企融資。措施推出以來，共有超過39,000家中小企受惠，涉及信貸額度超過950億元。

銀行考慮推運輸業貸款產品

金管局續指出，昨日與會銀行表示會透過協商機制，為面臨資金流壓力的企業，特別為一些可能因資金鏈問題，而面臨突如其來資金流壓力的建造業分判商，盡量共同提供彈性財務安排。另與會銀行表示會積極考慮，推出更切合運輸業需要的貸款產品，並且因應業界個別情况，提供更多具彈性的還款安排以協助應對營運挑戰。