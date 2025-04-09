人幣中間價跌穿7.2 離岸價見新低

隨着人民幣中間價走低，在岸人民幣再見19個月新低，報7.3368兌1美元，較周一收市跌219點子。至於離岸人民幣方面，低見7.3848，再跌約0.5％，跌穿2022年10月低位， 是2008年有紀錄以來新低。兩者走勢同樣持續偏弱。

瑞穗：料次季末人幣兌美元見7.38

瑞銀較早前發表報告指出，雖然美國發起徵收對等關稅，已預期人民幣會面對貶值壓力，但並不預期內地會因此積極利用人民幣貶值作為政策工具，去抗衡美國提升關稅的衝擊，料人民幣現時不至有顯著貶值壓力，並維持原來預測到今年底美元兌人民幣於7.6水平。

瑞穗銀行首席亞洲匯率策略師張建泰指出，人民銀行允許更多的雙向外匯彈性，來調整加徵關稅後波動的市場，但未改變其維護外匯穩定的立場。展望未來，隨着人民幣中間價突破7.2，為進一步貶值打開大門，7.35的人民幣支撐位已變得不太穩固。對第二季末人民幣的預測顯示，在貿易戰不斷升級的背景下，人民幣兌美元匯率將達到7.38。