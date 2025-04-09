moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

惠譽升6內銀評級展望至「穩定」

標籤：經濟

【明報專訊】惠譽將6家內銀的評級展望由「負面」調升至「穩定」，分別為工行（1398）、建行（0939）、中行（3988）、農行（1288）、交行（3328）及招行（3968）。惠譽表示，儘管早前下調中國主權評級，但認為上述銀行獲得當局特別支持的可能性仍保持不變。

稱當局有財政彈性支持6內銀

惠譽認為，即使中國財政赤字及債務上升，相信當局仍能維持財政彈性，以支持包括上述6家銀行在內的金融業界，又稱有見及中國正系統性處置不良資產，且貸款增長成效顯著，潛在資本重組所需的規模有所下跌，對上述6家銀行屬利好。

對於「工農中建交」五大國有內銀，惠譽確認其長期發行人違約評級維持「A」，政府支持評級維持「A」，短期發行人違約評級維持「F1+」。並指出有關銀行過去一年間政策性功能提升、與中央政府關係深化，並且在支持當局施政上發揮重要的作用，而近日內銀獲當局注資，也顯示出政府對相關銀行支持力度與意願都頗高。

至於招行，惠譽對其長期外幣發行人違約評級維持「A-」，政府支持評級維持「A-」，短期發行人違約評級亦維持「F1」。惠譽認為，招行在中國的存款業務強勁且不斷增長，同時零售業務表現領先，且規模與部分國有銀行旗鼓相當；此外其股東為多間央企，相信中央對招行的支持程度會高於其他中型銀行。

交行昨發出通告表示截至3月底，境內銀行機構人民幣各項貸款餘額較去年底增加逾3600億元，實現按年多增；利息淨收入與淨利潤均實現同比正增長；資產質量繼續保持穩健。另一方面，穆迪昨日將交行旗下交銀國際（3329）的評級展望由「穩定」降為「負面」，因認為後者過去3年均錄得淨虧損後資本狀况轉弱，且其對債券等資產的大量投資衍生的風險仍較高。