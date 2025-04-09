許正宇：明年首季完成其他基金回撥檢討

【明報專訊】財經事務及庫務局長許正宇表示，財庫局周一已就6個種子基金的修訂財務安排諮詢財委會，並計劃於本月25日徵求財委會批准，容許基金直接動用本金應付現金流需求，並確保於進行回撥後可持續運作。他續稱，財庫局另已要求各相關政策局逐一檢視其他基金的政策目標及財務安排等，政府會因應各基金的實際情况，考慮是否進行資金回撥，並計劃於明年首季完成相關檢討。
財政司長陳茂波於先前於《財政預算案》，提到擬將當中6個規模較大的種子基金內，未需動用的約620億元回撥予政府帳目。許正宇昨出席財委會特別會議上提到，因應北部都會區相關工程陸續展開，加上其他與經濟民生相關的基建工程，政府的基本工程開支將會進入高峰期。
稅收方面，許正宇表示，港府已將財案提出的一次式稅務和差餉寬減、增加飛機乘客離境稅，以及提高徵收100元印花稅的物業價值上限，相關立法建議提交立法會審議，並正研究向陸路邊境管制站離境的私家車，徵收邊境建設費。
另外，許正宇提到，財庫局25至26年度的開支預算總額約為105.37億元，較去年原來預算的110.57億元，少約5.2億元，減幅主要由於庫務科的非經常開支，如電費補貼及消費券計劃等預算，較去年減少7億元。如撇除非經常開支，庫務科今年的經常開支預算總額為99.73億元，較去年的原來預算增加約1.6億元。