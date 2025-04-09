匯金：做類「平準基金」穩資本市場 中石油最多56億增持 分析：「險資」入市可達1.6萬億

明報記者 楊括

身為國有四大內銀控股股東的中央匯金周一盤中確認入市增持ETF，昨日再發公告，稱公司一直是維護資本市場穩定的重要戰略力量，是資本市場上的「國家隊」，發揮類「平準基金」作用，將繼續發揮好資本市場「穩定器」作用，「該出手時將果斷出手」，下一步將堅定增持各類ETF。此外社保基金指近日已主動增持內地股票，近期將繼續增持。

人行：必要時向匯金提供充足再貸款

匯金要出資，人行即發聲明堅定支持匯金加大力度入市，必要時會向匯金提供充足再貸款支持。險資亦不落後，國家金監總局發布《關於調整保險資金權益類資產監管比例有關事項的通知》，內容包括上調權益資產配置比例上限等。內地券商富國基金測算，內地保險行業2024年資金運用餘額為33.26萬億元，若用足權益資產比例上限，可為市場帶來1.66萬億元增量入市資金。國資委表示，將全力支持推動央企及其控股上市公司加大增持回購力度。國資委監管的中國國新增持央企股票、科技創新類股票及ETF，首批金額800億元。國資委的資本運營平台中國誠通擬斥資1000億元增持ETF和上市公司股票。此外內地軍工電子巨頭中國電科宣布，已增持回購旗下上市公司股票逾20億元。（見表）

財新網：174A股公司回購增持股份

企業層面，內媒財新網統計截至昨A股收市，已有174家上市公司稱將回購或增持股份，披露金額已逾100億元，資金來源多為自有或自籌資金。當中中石油（0857）昨公布，收到控股股東中國石油集團有關計劃增持的通知，指控股股東計劃12個月內斥資最多56億元增持A股及H股；同時中石化（0386）控股股東擬最多斥30億元增持A及H股；此外，中移動（0941）也表示綜合考慮市况擇機回購。民企方面，於深交所上市的內地電動車電池龍頭寧德時代（深：300750）公告指出，擬斥最多80億元回購公司股份。美的集團（0300）擬斥資最多30億元回購公司的A股股份。