moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

匯金：做類「平準基金」穩資本市場 中石油最多56億增持 分析：「險資」入市可達1.6萬億

標籤：經濟

【明報專訊】中美關稅戰白熱化令內地及香港股市受壓，內地「資本國家隊」全面出擊救市。中央匯金繼周一確認入市增持開放式指數基金（ETF）後，公司昨再發稿，稱將發揮類「平準基金」作用，再次增持並將持續增持開放式ETF；人行更加碼稱將在必要時向匯金提供資金支持；金融監管總局則提高保險資金投資股市比例，有指可為市場帶來1.66萬億元（人民幣，下同）資金等。另一邊廂，國資委旗下中國國新等宣布增持A股。有內媒統計截至昨日，已有174家A股公司稱將回購或增持股份，涉資逾百億元。

明報記者 楊括

身為國有四大內銀控股股東的中央匯金周一盤中確認入市增持ETF，昨日再發公告，稱公司一直是維護資本市場穩定的重要戰略力量，是資本市場上的「國家隊」，發揮類「平準基金」作用，將繼續發揮好資本市場「穩定器」作用，「該出手時將果斷出手」，下一步將堅定增持各類ETF。此外社保基金指近日已主動增持內地股票，近期將繼續增持。

人行：必要時向匯金提供充足再貸款

匯金要出資，人行即發聲明堅定支持匯金加大力度入市，必要時會向匯金提供充足再貸款支持。險資亦不落後，國家金監總局發布《關於調整保險資金權益類資產監管比例有關事項的通知》，內容包括上調權益資產配置比例上限等。內地券商富國基金測算，內地保險行業2024年資金運用餘額為33.26萬億元，若用足權益資產比例上限，可為市場帶來1.66萬億元增量入市資金。國資委表示，將全力支持推動央企及其控股上市公司加大增持回購力度。國資委監管的中國國新增持央企股票、科技創新類股票及ETF，首批金額800億元。國資委的資本運營平台中國誠通擬斥資1000億元增持ETF和上市公司股票。此外內地軍工電子巨頭中國電科宣布，已增持回購旗下上市公司股票逾20億元。（見表）

財新網：174A股公司回購增持股份

企業層面，內媒財新網統計截至昨A股收市，已有174家上市公司稱將回購或增持股份，披露金額已逾100億元，資金來源多為自有或自籌資金。當中中石油（0857）昨公布，收到控股股東中國石油集團有關計劃增持的通知，指控股股東計劃12個月內斥資最多56億元增持A股及H股；同時中石化（0386）控股股東擬最多斥30億元增持A及H股；此外，中移動（0941）也表示綜合考慮市况擇機回購。民企方面，於深交所上市的內地電動車電池龍頭寧德時代（深：300750）公告指出，擬斥最多80億元回購公司股份。美的集團（0300）擬斥資最多30億元回購公司的A股股份。