比亞迪盈喜 首季純利最多升1.2倍

比亞迪解釋，由於公司持續擴大規模效應和垂直整合戰略內佈局，令業務盈利實現大幅增長。同時，新能源車行業繼續保持增長勢頭，帶動公司銷量再創新高，尤其海外銷量實現「跨越式」增長。

海外銷量實現「跨越式」增長

據綜合媒體報道，比亞迪今年首季在全球的純電動車（BEV）銷量按年升38.7%至41.64萬輛，特斯拉（Tesla）（美：TSLA）則下跌13%至33.67萬輛。這是繼去年第四季後，比亞迪再次在季度銷量上超越Tesla。市場研究機構Counterpoint Research預測，比亞迪今年將以15.7%的市場佔有率，超越Tesla的15.3%，成為全球純電動汽車銷量冠軍。該機構認為，比亞迪的垂直整合生產模式、技術優勢及中國政策支持，是其快速崛起的關鍵。事實上，比亞迪近期積極推進技術創新，例如「天神之眼」高階智能駕駛系統及「兆瓦閃充」技術，被視為新能源汽車領域的重要里程碑。