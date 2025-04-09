Bally's入股星億 攤薄遠展周企持股

【明報專訊】遠東發展（0035）及周大福企業共持股近一成的The Star Entertainment（星億娛樂），已與美國博彩公司Bally's Corporation落實具約束力條款，據此向Bally's Corporation發行3億澳元次級債務工具，並在4月9日或之前生收款1億澳元，然後經股東及監管機構批准後再收取餘額。在全部債務工具行使兌換股份後，Bally's Corporation將在星億持股56.7%，遠展及周企持股會遭攤薄。
據雙方安排，星億收取首批1億澳元後，將向Bally's Corporation發兩批可換股票據，總值達3340萬澳元，加另一批總值6660萬澳元的不可轉換次級債務工具。待分別取得股東及監管機構同意後，Bally's Corporation將按階段各繳付1億澳元款項。但即使交易仍待監管機構審批，也不會遲於10月7日繳付最後一筆1億澳元款項，所得款項會全數換取星億票據。該等票據票息率達9厘，星億可以現金或實物支付，票據到期日為2029年7月2日。
星億指出，董事會一致同意是次交易，並認為符合股東利益。Bally's Corporation則指出，星億的主要股東，即Mathieson家族旗下Investment Holding Pty Ltd可能會參與認購部分票據，因此Bally's Corporation擬注資的款項或較少。