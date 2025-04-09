美國國會報告：中國主導生物技術

籲5年投資150億美元支持研究

為維持美國的技術領先，該報告建議美國聯邦政府及美國研究員與全球的盟友和合作伙伴合作，惟美國政府正削減對海外公共衛生領域的撥款。NSCEB主席、印第安納州共和黨參議員Todd Young表示，相信國會將就新建議採取行動，但這需要說服議員將資源投入到美國生物技術領域。

這份長達215頁的報告警告，中國在生物技術領域日益發展的優勢，不僅威脅到美國的醫學進步，也可能促進中國在農業等領域的優勢，甚至可適用於軍事用途。去年，美國眾議院以壓倒性票數通過《生物安全法案》，主張禁止獲美國政府資助的企業，與部分中國機構開展業務，而該法案未在參議院通過。

中國是美國採購藥物原料，以及一些仿製藥的重要來源。中國一直生產西方所研發藥物的仿製藥。近年生物技術作為中國科技強國戰略的關鍵領域，予以優先發展，令中國成為生物技術的創新中心。

部分風投公司正投資於中國生物技術的初創企業，阿斯利康（AstraZeneca）及葛蘭素史克（GSK）等製藥巨頭正收購在中國發現及測試的藥物，並獲得相關授權。

（華爾街日報）

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