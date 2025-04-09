moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

楊智佳：衛龍美味屬內需 料股價續破頂

【明報專訊】恒生指數周二反彈299點或1.51%，收報20,127點，主板成交高達4331億元。經歷一輪環球股災，主要市場暫時回穩，投資者下一步觀望4月9日的美國「對等關稅」死線。美中兩方連環調高關稅稅率，美國總統特朗普更威脅將對華關稅率再上調50%，關稅戰一方面持續下去，另一方面看看美國與歐盟、日本、韓國等國如何談判關稅鬆綁。

市場已預期美中雙方的關稅戰愈演愈烈，於特朗普表明向中國加關稅50%之時，美股即市反應不大；至於網上流傳延遲「對等關稅」90日後，美股即市大幅反彈，納斯達克升幅達到4%，及後被白宮回應是假新聞，然後即市升幅才蒸發。由此可見，市場正等待利好消息展開下一輪反彈，多於等待下一輪壞消息而下跌。假若美國與其他國家的談判出現顯著成果，便能刺激環球市場帶來反彈。

美股至少4個月才收復失地

「暫緩關稅90天」的消息，是由白宮國家經濟委員會（NEC）主任哈西特（Kevin Hassett）接受Fox News訪問時提到關稅延遲90天的可能性，然後被轉載為「特朗普考慮將關稅延遲90天」，可見這個90天算是有迹可尋的方案。對於市場而言，90天延遲會是短暫利好，但相關消息仍要令市場不明朗多90天的話，絕對會影響後市回升勢頭。從往績看，美股市場要收復由高位下跌逾20%的失地，缺乏聯儲局進取的貨幣政策之下，至少4個月美股才能收復失地。

中國屬於唯一激烈反應美國關稅戰的大國，成為股災的風眼地區之一，港股亦成為關稅戰的風眼市場，預計後市仍會大幅波動，有可能跑輸其他市場。假若關稅戰擴散至中國與其他國家之間爆發，對於中國長遠經濟便構成質變，因此，港股仍曝露於龐大風險之中。

關稅戰對於港股的影響範圍很大，例如ATM當中，影響較微的或許是幾乎全面倚賴內需的美團（3690）。阿里巴巴（9988）面向網購市場，受累程度不低，加上最近美國阻截英偉達（Nvidia）（美：NVDA）的GPU流入中國，或影響引入AI算力，股價一直下跌。騰訊（0700）的廣告業務收入比重不低，亦受拖累。

免於關稅戰影響的股份具備優勢，近期的強勢內需股衛龍美味（9985），周一大跌11%，昨日便急升16%收復失地有餘，估計後市持續破頂。辣條產品接近飽和，近年靠魔芋爽產品接棒，帶動去年蔬菜產品收入增長五成，整體收入及盈利錄得約兩成增長。股價自2月下旬至今急升約1倍，不過以周二表現來看，股價仍會持續破頂，以市盈率32倍計，於港股市場上算是合理而非格外吸引，其面向內需的特性有利關稅戰中的股價表現，看來上試18至20元不難。

萬洲低吸 望突破股災前高位7.37元

衛龍股價始終於短期內上升1倍，假若尋找於關稅戰之中偏向穩健的選擇，可以留意萬洲國際（0288），萬洲同時擁有中國、北美及歐洲的豬肉業務，去年收入分別為38億、54億及11億美元，年產能分別為208萬、160萬及37萬公噸，可見萬洲主要於三大地區分別內銷為主，受關稅影響理應不大。再者，豬肉是必需品，需求彈性較低，於關稅戰之中業務防守力很強。

萬洲周一跟隨港股大跌，可視為低吸機會，後市可望突破股災前高位7.37元，以較接近的6.4元作為止蝕位。

[楊智佳 還看今朝]