moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

基金特區：貿戰或升級 防守股優質債看俏 基金料公用股電訊股跑贏大市

【明報專訊】美國將於當地時間周三（9日）對多國實施對等關稅，平均進口關稅率將提升至接近30%，中國隨即推出反制措施。市場普遍認為環球經濟增長將放緩，歐美經濟更有機會陷入衰退，由於貿易戰有可能進一步升級，相對較看好公用股、電訊股等防守型股份及優質債券表現。

諾偉（Nuveen）首席投資官兼股票及固定收益投資主管Saira Malik稱，美國總統特朗普本月2日公布對除墨西哥與加拿大以外所有主要貿易伙伴加徵平均約16%關稅，使美國平均進口關稅率升至約27%（見圖1），關稅遠較市場預期嚴厲，各國政策官員將在未來數天至數月內陸續回應，整體局勢仍充滿變數。東方匯理資產管理指出，若美國較早前公布針對加拿大、墨西哥及特定產業加徵的關稅落實，美國平均進口關稅率有可能進一步提升至30%。要留意的是，上述估算未計入特朗普日前威脅若中國不撤銷反制關稅，將對中國加徵50%關稅，而中方昨表示，如果美方升級關稅措施落地，中方將堅決採取反制措施維護自身權益。

瑞士百達料中英印度市場表現較佳

貿易戰或進一步升級，宏利投資管理環球首席經濟師Alex Grassino憂慮，可能會重演一個熟悉的談判模式，即宣布報復關稅後，華盛頓調高稅率，其後進入緩和或暫停階段，隨着被徵關稅國家數量的增加，可能會導致談判延期，從而延長不確定性，並對這些國家的經濟增長造成影響。若僅基於特朗普於本月2日公布的關稅措施，巴克萊研究團隊預期美國及歐元區經濟將於年內陷入衰退，其他地區經濟增長放緩，估計今年第四季美國經濟較去年同期跌0.1%，歐元區按年跌0.3%，並預期中國今年第四季經濟按年增長3%（見圖2），全年計預測美國今年經濟增長1.1%，歐元區為0.3%，中國為4%，並料今年環球經濟增長2.7%。

瑞士百達資產管理首席策略師盧伯樂（Luca Paolini）及多元資產高級策略師賽雅倫（Arun Sai）稱，如果「對等關稅」全面實施，美國企業盈利可能縮減約15%，美股市盈率或進一步壓縮10%，實際利率下行對此僅提供有限緩衝，目前該公司認為美國經濟衰退概率達50%或以上，並估計在經濟衰退情景下，標普500指數可能跌至約4500點，鑑於衰退風險上升，認為降低風險敞口是審慎之舉，惟目前美股估值相比2024年底更合理，而市場情緒已相當悲觀，將有助限制下行風險。至於其他市場，預期中國、英國及印度表現相對較佳，中國由於處於通縮環境，財政政策空間充裕，為貨幣及財政刺激措施提供足夠操作餘地，且中國對美國出口僅佔GDP的3%，依賴度常被外界高估；印度股市則可受惠於強勁內需及以服務業為主的出口結構，顯示出較高韌性；英國股市具備較高股息收益率，並在大宗商品及防守板塊中配置比例較高，表現或將優於大部分其他市場。

諾偉：防禦型股票較少依賴全球貿易

至於行業方面，瑞士百達資產管理認為，公用事業及電訊行業憑藉防守特質、服務導向及吸引估值，有望跑贏大市，相對而言，非必需消費品及科技板塊顯得脆弱，前者因消費者購買力下降而受壓，後者因估值偏高、對經濟周期敏感度較強，可能面臨來自受美國關稅影響國家的針對報復。

Saira Malik亦稱，防禦型股票因企業營收較少依賴全球貿易活動，在當前環境下更能抵禦關稅衝擊，又認為具備穩定股息增長能力的企業，預計將繼續憑藉資本靈活性與穩健的財務能力，有效緩解成本壓力，並認為基礎設施類企業可展現強勁韌性，因其收入多來自長期合約及特許經營權，即使在經濟低迷時期，市場需求仍相對穩定。

除防守股外，近日不少避險資金流入債市。宏利投資管理多元資產方案團隊稱，債券市場正扮演分散投資風險角色，並料將可持續扮演此角色，隨着股票之間關聯度增強，股票和債券間的資產多元化程度也將提升。

宏利：看好優質債風險調整後回報

現時債市普遍預期美國今年將減息3次，該公司認為投資者現階段投資於高質量債券，不僅可受惠於吸引的孳息率，還可受益於進一步減息的可能，如若美國就業形勢轉差，聯儲局有可能減息超過3次，這將使美國國債孳息率進一步下降，因而看好優質債券在目前水平下提供的風險調整後回報。

劉敬華 明報記者

[劉敬華 基金特區]