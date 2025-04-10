moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

活在灣區：港車北上延申請時間 準備文件更輕鬆

【明報專訊】早前運輸署宣布將於本月14日起進一步優化「港車北上」申請安排，中籤的新申請及續期申請人士的指定遞交申請時間，將由現時分別為3個曆日及6個曆日，劃一延長至13個曆日，讓申請人有更充足的時間準備所需申請文件。新措施相信有助吸引更多人申請港車北上。

明報記者 龍彩霞

今次運輸署延長港車北上遞交申請文件時間，其餘的申請資格、程序和抽籤等安排均維持不變。申請人可參閱運輸署港車北上專題網頁（www.hzmbqfs.gov.hk）了解詳情。對於首次申請港車北上的車主來說，最關心的莫過於審批時間。根據最新流程，若車主已提交完整資料，正常情况下審批可在7至10個工作日完成。但需注意，這段時間不包括文件補交或特殊情况的處理。關於驗車要求，現時規定首次驗車合格後，兩年內申請續期可免驗車。這意味着如果你是重新申請但仍在兩年有效期內，理論上可跳過驗車步驟直接購買保險。但保險專家建議，即使免驗車，也應確保車輛符合安全標準，避免在內地行駛時發生意外。保險費用方面，港車北上年度保費約在1500至3000元人民幣之間，具體取決於車輛型號和保險範圍。值得注意的是，內地保險要求與香港不同，務必確認保單涵蓋在廣東省內行駛的全面保障。

保險需涵蓋廣東省內行駛保障

現階段港車北上有地域限制——僅限廣東省內指定地區和道路，不得越省行駛。對於想在珠海短暫停留的車主，理論上可出關後立即折返，但需注意：此舉可能引起邊檢人員關注，建議準備好合理說明。頻繁出入境可能觸動監管系統，建議提前規劃行程，避免不必要的麻煩。另亦需確保車輛所有手續和證件在有效期內。此外，還需預算油費、停車費等變動開支。內地油價較香港低，可考慮在珠海等地加油以節省成本。

留意港電動車 只能找歐標充電站

電動車主要特別留意，因為內地主要採用中國國標（GB）充電規格，與香港的歐標（CCS2）不兼容。解決方案是購買轉換頭（約1000至2000港元），使用微信小程序「深巴充電」或「充電在手」，以「歐標」關鍵詞搜索兼容充電站，提前規劃路線，確保沿途有歐標充電站。車主亦可考慮辦理內地手機號碼，方便註冊導航、充電等服務，下載高德地圖、百度地圖等內地導航Apps，獲取更準確的路况資訊。車主亦可在珠海或深圳租用固定車位，解決停車問題。加入港澳車主群組，獲取最新實用資訊。

當車輛駛入港珠澳大橋的內地路段後，如不幸發生交通意外，根據屬地原則，需致電港珠澳大橋管理局監控中心調度熱線（0756-2191999）和相關保險公司服務熱線，並根據救援人員及保險公司指引處理。如交通意外發生在廣東省內，則可致電122報警並通知保險公司，等候內地交通警察到場。

[活在灣區]